Überraschungsgast zum Auftakt: Aretha Franklins Sohn

Mit zwei Pianotrios und einem Überraschungsgast ist das Aalener Jazzfest am Donnerstagabend in der Stadthalle gestartet. Zum Beginn, bei der kurzen Begrüßung durch den künstlerischen Leiter Ingo Hug, waren die Stuhlreihen noch ziemlich spärlich besetzt. Im Lauf des Abends kamen dann doch noch etliche Besucher dazu. Klar: Jazzfans gehören eher zum Typ Nachteule.

Quasi als außerplanmäßiger Gratulant zum 30. Geburtstag stimmte Teddy Richards die Besucher mit einem halbstündigen Auftaktset auf den Abend ein. Der Sohn von Aretha Franklin war zufällig bei Aufnahmen für den SWR im Land und wurde von Ingo Hug spontan engagiert.

2006 ist er schon einmal als Gast beim Jazzfest aufgetreten. „Summer breeze“, „My Girl“ und andere Songs wärmten das Publikum auf und lockten den einen oder anderen schon mal akustisch aus der Reserve.

Teddy Richards spielte jahrelang an der Seite seiner berühmten Mutter Aretha Franklin an der Gitarre. Mittlerweile ist er als Solokünstler unterwegs. (Foto: Promo Teddy Richards (Webseite))

Danach gehörte die Bühne dem Frank Chastenier Trio. Pianist Chastenier ist seit über 30 Jahren in der deutschen und internationalen Jazzszene erfolgreich unterwegs. Auf dem Jazzfest hat er schon als langjähriger Pianist der WDR Big Band aus Köln gespielt.

In seinem Trio wird er von Deutschlands „Edelbassist“ Christian von Kaphengst begleitet und aktuell von Peter Gall am Schlagzeug, der auch als Drummer in der Formation „Web Web“ beim Jazzfest zu hören sein wird. Chastenier und seine beiden musikalischen Mitstreiter bevorzugten am Donnerstagabend die eher leisen, zuweilen gar melancholischen Töne, zelebrierten geradezu einen sehr gepflegten, kultivierten Jazz.

Als Ausgangspunkt ihrer Improvisationen fungiert dabei jeweils ein bekannter Titel, den Chastenier & Co. auf virtuose und filigrane Art und Weise so variieren, dass man den Ursprungssong nur noch sporadisch erkennt. Die Auswahl der Originale ist dabei bunt und vielfältig.

New Yorker Wunderkind auf der Aalener Bühne

Sie reicht von Marlene Dietrichs „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ über „Ne me quitte pas“ von Jaques Brel und „At the sunny side of the stre et“ von Armstrong bis zu „Mensch“ von Herbert Grönemeyer. Sie genießen es ungemein, wieder vor Publikum aufzutreten, verrät Chastenier in seiner lockeren Moderation –und das spürt und hört man bei jeder Note.

Ganz anders präsentierte sich danach der gerade mal 18 Jahre alte New Yorker Pianist Joey Alexander und sein Trio. Der schon in noch jüngeren Jahren als Wunderkind gepriesene Jazzer sprühte sowohl am Flügel als auch am E-Piano geradezu vor Temperament, Improvisierlust und technischem Spielwitz.

In der Art eines musikalischen Hexenmeisters sauste er die 88 Tasten rauf und runter und griff mit fulminantem Anschlag bei den Akkorden lustvoll in die Tasten. Dabei lieferte er sich mit seinem Bassisten und dem Drummer waghalsige und halsbrecherische musikalische Wettläufe. Die drei standen auch noch nachts um elf gewaltig unter Strom. Grandios.