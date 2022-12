Überraschungen in der Museumsgalerie

Adventliche Führungen mit Überraschungen gibt es am zweiten und vierten Adventssonntag, jeweils um 14.30 Uhr, in der Museumsgalerie Wasseralfingen.

Nicht nur der Titel der Werkschau des Wasseralfinger Malers Eckard Scheiderer „Er malt, was er sieht, malt er“ ist ungewöhnlich, sondern auch das, was die Bilderschau in den nächsten Wochen Kunstinteressierten bietet. Es sind überraschende Ergänzungen, die Besuchern bewusst machen, dass Weihnachten bevorsteht. Kunstwerke aus den Weihnachtsausstellungen der letzten Jahre mit besinnlichen Botschaften und künstlerische Krippen ergänzen die aktuelle Ausstellung in der Museumsgalerie Wasseralfingen, wie auch Eckard Scheiderer mit einem jüngst entstandenen Werk.

Diese weihnachtlichen Akzente in der Ausstellung sind Bestandteil des Wasseralfinger Krippenwegs, der in diesem Jahr zum zweiten Mal zu sehen sein wird. Auch am Sieger-Köder-Haus, in der Schlosskapelle, im Alten Kirchle und an anderen Orten wird an die Weihnachtsgeschichte erinnert. Natürlich gehört auch die Adventskrippe von Sieger Köder dazu, die in der Stephanuskirche aufgebaut wird.

Der Kurator dieses Kunstprojekts, Joachim Wagenblast, der auch für die Werkschau von Eckard Scheiderer verantwortlich zeichnet, wird bei Führungen am Sonntag, 4., und Sonntag, 18. Dezember, jeweils um 14.30 Uhr Hintergrundinformationen geben und kunstgeschichtliche Aspekte erklären.

Im Anschluss an beide Führungen wird die Märchenerzählerin Marie-Louise Ilg in der Museumsgalerie ein Weihnachtsmärchen erzählen.