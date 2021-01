Überragender Schnee, phänomenale Piste – und dann Corona

Da gibt es endlich einmal „Schnee von überragender Qualität und phänomenale Pistenverhältnisse“ – und dann macht Corona einen normalen Skibetrieb an den Hängen des Langert unmöglich.

Dieter Gerstner, seit 14 Jahren Geschäftsführer der Ostalb Skilift GmbH, ist trotzdem guten Mutes. „Wir sind so dankbar für 13 tolle Betriebstage“, zieht er eine vorläufige Bilanz der Saison. Und versichert, trotz Defizits sei das Unternehmen „so gut gesattelt, dass man die Sinnfrage nicht stellen muss“.

Von weither seien die Menschen gekommen. Neben vielen Einheimischen haben ab Mitte Januar Ski- und Snowboardfahrer aus Heidelberg, Tauberbischofsheim und München die Ostalb angesteuert. „Die Nachfrage war da, die Leute wollten nur noch raus“, sagt Gerstner. Was er und sein Team ihnen anbieten konnten: so viel Schnee und so gute Pisten wie seit Jahren nicht. „Da lagen fünf bis sechs Schneedecken übereinander.“ Auf das, was die Rodler im Dezember schon geplättet hatten, fiel im Januar weiterer Schnee, den die Skifahrer und Pistenbullys wieder glatt machten. „Nicht mal am steilsten Stück der Sportabfahrt hat die Decke Wunden bekommen“, so Gerstner.

Bis zum Mittwoch, 27. Januar, hatte die Ostalb Skilift GmbH Flutlicht und Lifte an 13 Tagen in Betrieb. In einem normalen Jahr hätte das für ein sattes Plus ausgereicht. „Normalerweise brauchen wir acht bis zehn Betriebstage für eine schwarze Null“, so Gerstner. An jedem Tag würden im Durchschnitt 500 Menschen die Lifte nutzen. Aber so ist es in der Pandemie „logischerweise nicht“.

Der Liftbetreiber hat den Kinderlift für 60 Euro und den großen Lift für 150 Euro pro Stunde coronakonform an einzelne Haushalte vermietet. 60 bis 100 Menschen konnte er pro Tag so befördern – ein Fünftel der üblichen Zahl. „Alslo habe ich im Geldsäckel auch nur ein Fünftel des normalen Umsatzes.“ Natürlich bleibe da ein Defizit. Trotzdem habe es sich gelohnt Präsenz zu zeigen, ist der Geschäftsführer überzeugt. Denn schon in den vergangenen beiden Jahren mussten die Lifte mangels Schnee aussetzen. Bei Flutlicht über die Piste zu gleiten, habe den Menschen nun wieder gezeigt, wie schön das sei: Abfahrtsski auf der Ostalb.