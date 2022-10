„Übergriffigkeit und Grenzverletzungen“: Pfarrer im Dekanat Ostalb vom Dienst freigestellt

Bischof Gebhard Fürst hat den leitenden Pfarrer einer Seelsorgeeinheit im Dekanat Ostalb vorerst vom Dienst freigestellt. Laut einer Mitteilung der Diözese Rottenburg-Stuttgart liegen gegen ihn Vorwürfe wegen „Übergriffigkeit und Grenzverletzungen“ vor. Ministrantinnen und Ministranten aus den drei Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit hätten die Beschuldigungen in einem Brief an den Leiter Pastorales Personal der Diözese, Holger Winterholer, vorgetragen,

Dieser sei bereits am heutigen Montag zu Gesprächen und zum Austausch mit den Pastoralteams, den gewählten Vorsitzenden und den Oberministrantinnen und -ministranten in die Seelsorgeeinheit gereist, heißt es weiter. Dabei solle auch die Frage erörtert werden, wie es vor Ort weitergehen könne. Erste Betroffenen-Befragungen durch einen vom Bischof beauftragten Juristen des Offizialates hätten ebenfalls bereits stattgefunden.

Dekan Robert Kloker informierte die Gläubigen beim Gemeindefest am gestrigen Sonntag über die Freistellung ihres Pfarrers. Dieser dürfe bis auf Weiteres keine priesterlichen und pastoralen Dienste übernehmen und auch keine Gottesdienste feiern. Seinen Aufenthalt habe er laut Mitteilung außerhalb der Seelsorgeeinheit genommen. Die Diözesanleitung sei dort mit ihm in Kontakt und habe angekündigt, alles zu tun, um die im Raum stehenden Vorwürfe gründlich aufzuklären.