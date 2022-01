Über Weihnachten und Neujahr sterben elf Covid-Patienten im Ostalbkreis

Über Weihnachten und Neujahr hat es im Ostalbkreis 735 Neuinfektionen gegeben. Damit steigt der Wert am Montag auf 30.960 (+40). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 155,9. Innerhalb einer Woche haben sich im Kreisgebiet 490 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Seit dem 23. Dezember des vergangenen Jahres sind elf weitere Patienten mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Landesgesundheitsamts hervor. Seit Ausbruch der Pandemie hat es 488 Todesfälle gegeben.

Die sogenannte Hospitalisierungsrate liegt aktuell in Baden-Württemberg bei 2,9. In der Vorwoche lag sie noch bei 3,2. In den Kliniken des Ostalbkreises werden derzeit laut Intensivregister neun Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut. Fünf von ihnen müssen beatmet werden. Bei den Erwachsenen sind noch zehn Intensivbetten frei.

Die Lage im Land

In Baden-Württemberg sind am Montag 2909 Neuinfektionen hinzugekommen. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich im Land 1.028.075 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. 41 positive Getestete sind gestorben, seit Pandemiebeginn starben 13.081 Menschen mit oder an einer Infektion.