Über Umwege: Verleihung des Resilience Award findet als Hybridveranstaltung statt

Wie geht es nun weiter? Vom großen Erfolg und der großen Bewerberzahl in diesem Jahr beflügelt, plant das RAW-Team auch im kommenden Jahr den Resilience Award 2022 zu vergeben. „Wir sind begeistert von der Resonanz auf unseren neu geschaffenen Award für Ostwürttemberg und freuen uns, wenn unser Team gleich zu Beginn des kommenden Jahres in die Planungen für 2021 geht.“ so Michael Wolfsteiner abschließend, der das gesamte Organisationsteam im kommenden Jahr herzlichst zum Grillen in seinen Garten eingeladen hat. Weitere Informationen finden Sie auf www.resilience-award.com .

Trotz – oder vielleicht auch gerade wegen der schwierigen Umstände haben sie es durchgezogen. Die Wirtschaftsjunioren sowie der Wirtschaftsclub Ostwürttemberg haben die Verleihung des Resiliance Award (RAW) 2021 in der Aula der Hochschule Aalen veranstaltet – und zwar als Hybridveranstaltung. Das heißt: ein Teil war vor Ort, weitere Zuschauer online zugeschaltet.

Sind wir nicht alle ein bisschen reslient?

„Alle, die hier sind, beweisen Resilienz. Sie haben sich mit der neuen Situation arrangiert, sich ihr angepasst. Sowohl die Menschen vor Ort als auch die Online-Teilnehmer. Alle haben sich auf diese neue Situation eingestellt“, hat Moderator David Grüner, Inhaber von Grüner Gerstetten, schon einmal auf die Thematik des Abends hingewiesen. Alles war anders gedacht, doch dann kam die Alarmstufe I, kurz darauf die Alarmstufe II. „Die vergangenen zwei Wochen waren schon sehr anstrengende, aber wir wollten das unbedingt durchziehen“, so Grüner.

Nicht den Kopf im Sand

Der RAW zeichnet Menschen und Unternehmen der Region aus, die durch die Krise nicht etwa den Kopf in den Sand gesteckt, die sich nicht kleinkriegen lassen haben – der Award spricht diejenigen an, die sich als resilient erwiesen haben, durch die Krise teilweise sogar eine Gelegenheit am Kopf gepackt haben. Und selbst dieser Resiliance Award, der künftig jährlich vergeben werden soll, ist ein Zeichen für Resilienz, denn inmitten dieser nun fast zwei Jahre andauernden Krise ist er in den Köpfen der Wirtschaftsjunioren und des Wirtschaftsclubs entstanden.

Haus Lindenhof stellt den Preis her

Und da es sich um eine regionale Auszeichnung handelt, hatte man sich auch dazu entschlossen, nicht etwa nur einen Pokal zu kaufen – der Resiliance Award 2021 wurde von einer Gruppe von Menschen mit Behinderung des Haus Lindenhof erstellt. So war auch Matthias Rueß vor Ort, Leiter der Christopherus-Werkstatt in Ellwangen. „Die Gruppe hatte sehr viel Spaß in der Herstellung dieses Awards“, sagte er stolz. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, einige Grußworte, vor allem an die Sieger-Unternehmen, loszuwerden. Per Video wurde sie zugeschaltet: „Mit viel Tatkraft, Unternehmergeist und Kreativität haben Sie sich in der Krise neu erfunden. Zurecht würdigen die Wirtschaftsjuniorinnen und -junioren und der Wirtschaftsclub diese beeindruckenden Leistungen mit der erstmaligen Auslobung des Resilience Awards.“

Coacktailmixer Joachim Simon

Bevor es zur Preisverleihung überging, hatten Wirtschaftsclub und Wirtschaftsjunioren noch einen besonderen Gast eingeladen. Der bekannte Speaker Joachim Simon, der dazu zahlreiche Unternehmen berät, war zu Gast in Aalen. „Die Resilienz war vermutlich nie wichtiger als heute, in dieser Zeit. Und es bringt etwas, wenn man sein Unternehmen resilient aufstellt“, so Simon, was schließlich auch die Zahlen belegen: In Unternehmen mit hoher Resilienz liegen die Fehlzeiten bei 7,7 Prozent, bei Unternehmen mit entsprechend niedriger Resilienz bei 11,9 Prozent. In seinem etwa halbstündigen, sehr kurzweiligen Vortrag hatte er auch noch Tipps für Führungskräfte dabei. Und zwar sollten Führungskräfte ein Lob-Kritik-Verhältnis von 3:1 an den Tag legen. Dazu wählte er das Beispiel Cocktail, bei dem es vor allem auf die richtige Mischung anläme. Die richtige Mischung für Unternehmer sei demzufolge: dreimal loben bei einmal Kritik. Dazu zählt vor allem die Wertschätzung der Kollegen, die sich engagieren, frei nach dem Satz, den er in diesem Kontext kundtat: „Lobe die Anstrengung, nicht nur das Ergebnis.“

Heubach vor Zang und Lorch

Die „Chr. Renz GmbH“ aus Heubach hat sich am Ende durchgesetzt. Mit Renz Protective Equipment ist eine komplett neue Sparte im Unternehmen entstanden, mit der man auf die Krise reagiert hatte. Diese Resilienz mit Risikobereitschaft und Flexibilität wurde mit dem ersten Platz und 5000 Euro Preisgeld honoriert. Über den zweiten Platz freute sich „Widmanns Albleben“ aus Zang mit Kochboxen für Zuhause. Platz drei ging an die „ARADEX AG“ aus Lorch, die kurzerhand die Inbetriebnahme eines elektrifizierten Bulldozers digital-hybrid umgesetzt haben. „Die Idee des RAW ist gut, Anpassung und Eigenvorsorge. Das gilt für die Wirtschaft und die Gesellschaft. Die Herausforderungen sind bekannt, wir müssen nur mutige Antworten finden“, sagte Landrat Joachim Bläse, der der Veranstaltung beiwohnte, ebenso wie Aalens Ex-OB Thilo Rentschler – in seiner neuen Funktion als Haupt-Geschäftsführer der IHK. Ein Start, der dank Resilienz geklappt hat.