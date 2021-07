Über München nach Göppingen

Keine Tendenz bei Koray und Steckbauer

Sie sind die beiden neuen Gesichter beim VfR Aalen. Ob man sich dort an diese beiden gewöhnen darf, dazu konnte VfR-Cheftrainer Uwe Wolf am Rande des Testspiels noch keine Aussage machen. „Es ist noch zu früh“, sagte Wolf über die beiden Probespieler, die für den VfR gegen die Sportfreunde über die volle Distanz zum Einsatz kam. Die Rede ist von Koray Garbi (23 Jahre, Zentrales Mittelfeld) und David Steckbauer (28, Rechtsaußen). „Wir haben noch ein paar Spieler in der Rückhand“, fügte Wolf an.