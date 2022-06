Über Herrenberg in die Landesstaffel

Die U 17 der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat mit einem 3:2-Sieg gegen Herrenberg in der Relegation erstmals den Aufstieg in die Fußball-Landesstaffel geschafft.

Nicht öfter als dreimal musste die U 17 der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in der kompletten Saison Punkte abgeben, darunter war nur eine Niederlage. Mit 75:10 Toren, 53 Punkten und acht Punkten Vorsprung auf Rang zwei hat sich das Team von Trainer Daniel Beck hochverdient die Meisterschaft in der Bezirksstaffel geholt. Dieser Titel berechtigte nun zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation in die Landesstaffel Mitte. Gegner war der VfL Herrenberg, der seinerseits die Bezirksstaffel im Bezirk Calw/Böblingen für sich entschieden hatte. Heimrecht hatte in dieser Begegnung die TSG und so ging es bei großer Hitze auf dem Kunstrasenplatz am Sauerbach um diesen erstmaligen Erfolg. Besser aus den Startblöcken kamen allerdings die Gäste aus Herrenberg. Per Fernschuss ging das Auswärtsteam nach 13 Minuten in Führung. Dies schien die bis zu diesem Zeitpunkt kaum gefährlichen Hausherren aufgeweckt zu haben. Nach gut einer halben Stunde war es Sandro Textoris, der die Sauerbachkicker durch einen herrlichen Freistoßtreffer aus gut 20 Metern zum Ausgleich brachte.

Nach Wiederbeginn ließen sich die Weilermer erneut überrumpeln und kassierten nach nicht einmal einer Minute den erneuten Rückstand. Als Herrenberg Mitte der zweiten Hälfte auch eine Unterzahlsituation nach einer Zeitstrafe schadlos überstand, lief den Gastgebern langsam die Zeit davon. In der Schlussphase drehte die TSG nach Einwechslungen dann aber noch einmal auf. Zunächst erzielte Kevin Hofmann nach einer flachen Hereingabe ein Jokertor in der 74. Minute. In der Nachspielzeit drehten die Youngster aus der Weststadt die Partie komplett: Nico Rahmig setzte sich, wie schon beim 2:2, über die rechte Seite durch und fand in der Mitte Amar Sehic, der zum vielumjubelten Siegtreffer einschob.

Durch diesen Last-Minute-Sieg darf die U 17 der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in der kommenden Spielzeit erstmals in der Landesliga Mitte antreten. Nachdem bereits in den drei aktiven Mannschaften des Vereins vom Sauerbach zahlreiche Spieler aus der eigenen Jugend eingebunden sind, sieht die Prognose in dieser Hinsicht weiterhin rosig aus. i-Tüpfelchen war schließlich noch der 2:0-Sieg im Bezirkspokalfinale gegen die SGM Eigenzell/Röhlingen/Pfahlheim/Ellenberg – das Double ist perfekt.

Der U-17-Aufstiegskader 21/22: Pascal Papadimas (Torwart), Joel Aman-Hagos, Timo Freihart, Sandro Textoris, Max Harsch (Kapitän), Niko Krauß, Felix Haas, Nico Rahmig, Christoph Schäfer, Leon Honigmann, Timur Cicek, Thomas Philipp, David Pugar, Amar Sehic, Nils Kratzer, Niklas Frank, Kevin Hofmann, Thomas Hartmann, Halil Demir.