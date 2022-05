Über eine Stunde in Unterzahl: Essingen mit 1:1 gegen Calcio

Möglichst alle 21 Punkte holen, die in den restlichen Partien zu vergeben sind, das war das Ziel von TSV Essingens Trainer Simon Köpf. Dieses ist bereits nach einem Spiel in der Fußball-Verbandsliga nicht mehr zu erreichen. Daheim gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen hat es am Ende 1:1 (1:0) geheißen, aber ob der Roten Karte von Niklas Weißenberger (24.) hat Essingen dabei den Großteil der Partie in Unterzahl gespielt.

Bereits in der ersten Minute verzog Niklas Groiß nur ganz knapp und deutete an, was Köpf prophezeit hatte: der TSV möchte die Saison garantiert nicht ausplätschern lassen. Drei Minuten später aber musste auch Essingens Schlussmann Alexander Michali aufpassen, einen Freistoß von Muamer Adzem stark parierte (4. Minute). In der 23. Minute kam es zur Roten Karte. Weißenberger fiel mit einem Gegenspieler hin, in diesem Zuge soll es laut des Unparteiischen zu einer Tätlichkeit seitens des Essingers gekommen sein. „Mein Spieler sagt, dass es nichts war, er seinem Gegenspieler auf das Bein gefallen sei. Da war nichts absichtlich dabei. Die Calcio-Verantwortlichen sagten, dass es Rot gewesen sei. Ich selbst habe es nicht richtig gesehen“, sagte Köpf zu dieser Szene. Der TSV dominierte auch in Unterzahl die Partie. Kurz vor der Pause schickte Patrick Funk Groiß auf die Reise, der sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzte, zwar abschließen konnte, dabei jedoch heruntergerissen wurde. Strafstoß. Den fälligen Elfmeter verwandelte Bastian Joas souverän in die linke Ecke zum 1:0 (41.).

Bei einer Kontersituation aber passte der TSV nicht auf. Joao Victor Schick wurde halbhoch in den Strafraum geschickt und lupfte den Ball gefühlvoll über Michalik in die rechte Ecke zum Ausgleich (56.). Nach weiteren Chancen auf beiden Seiten drängte Essingen weiter nach vorne, von der Unterzahl war nichts zu spüren.

Eine Schrecksekunde aber mussten die Gastgeber dann auch noch einmal durchstehen. Ein Diagonalball rutschte durch auf die rechte Seite, wo der eingewechselte Daniele Cardinale durchgestartet war und plötzlich alleine auf Michalik zulief. Geschickt legte er den Ball am Essinger Schlussmann vorbei, jedoch etwas zu weit links, sodass der Ball vor den Pfosten titschte (88.). In dieser Szene hatten die Gastgeber tatsächlich eine Menge Dusel. Es weckte aber auch noch einmal den Kampfgeist der Gastgeber, die den Sieg unbedingt wollten. Groiß bediente den eingewechselten Eckl, der sich stark gegen seinen Gegenspieler durchsetzte, aber bereits am Fünfmeterraum geblockt wurde (90.). Mit zehn Mann über eine Großteil der Spielzeit, das besänftigte Köpf jedoch nicht: „Wenn man so überlegen ist, dann muss man einfach auch mal die Tore machen, das ist aber schon in der gesamten Saison das große Problem. Wir hatten auch zu zehnt die bessere Spielanlage. In der zweiten Halbzeit hätten wir das 2:0 nachlegen müssen. Dann bekommen wir den Ausgleich, können es danach aber auch noch entscheiden für uns“, war schon auch ein wenig Ärger bei Köpf dabei.