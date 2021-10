Über den Ausstieg aus der Anbindehaltung

Aalen (an) - Zu einer Informationsveranstaltung zum Ausstieg aus der Anbindehaltung lädt das Landratsamt des Ostalbkreises alle Interessierten ein. Der Abend findet am Dienstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr in der „Hofschenke zum schwarzen Beck“ in Gerstetten-Dettingen statt. es geht um Herausforderungen und Möglichkeiten.

Die Anbindehaltung als Haltungsform für rinderhaltende Betriebe steht zunehmend gesellschaftlich und politisch in der Kritik. Der Umbau der Rinderhaltung weg von der Anbindehaltung stellt eine große zukünftige Herausforderung für die jeweiligen Betriebe dar. Um die Herausforderungen und die Möglichkeiten zum Ausstieg aus der Anbindehaltung näher zu beleuchten, laden die Landkreise Heidenheim, Göppingen und der Ostalbkreis gemeinsam alle Interessierten zu der Informationsveranstaltung ein.

An dem Abend werden unter anderem praktische Stallumbaulösungen, die damit verbundenen wirtschaftlichen Aspekte sowie die Herausforderungen in der Vermarktung bei der Umsetzung „Ausstieg aus der Anbindehaltung“ thematisiert.

Es gelten die aktuellen Einschränkungen der jeweiligen Corona-Verordnungen (unter anderem die 3G-Regel). Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.