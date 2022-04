Über 30 Bildungsträger waren bei der THG-Studienmesse am Start

Jede Menge Schüler, oft auch zusammen mit ihren Eltern, haben sich bei der zehnten Studienmesse am Aalener Theodor-Heuss-Gymnasium über ihre künftige akademische Laufbahn, Fragen zum Bafög oder über ein duales Studium informiert. Gut 30 Hochschulen, Universitäten Bildungseinrichtungen oder Zoll und Polizei lieferten Infos aus erster Hand. Es war die erste Studienmesse in Präsenz seit der Pandemie. Die letzten beiden fanden online statt.

Aus der ganzen Region und weit darüber hinaus waren Universitäten und Hochschulen nach Aalen gekommen um zu informieren. Etwa aus Stuttgart, Ulm, Würzburg, Jena, Regensburg. Es ging um ein Studium in Anglistik, Design, Zahnmedizin, Wirtschaftsinformatik oder künstlicher Intelligenz. Knapp 30 Vorträge gab es, unter anderem auch über ein Auslandsstudium.

Für Claudia Prusik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Aalen, war es die erste Studienmesse. Das Engagement der Aussteller findet sie toll. Sehr positiv sei, auch dass viele Eltern mitgekommen seien, um sich zusammen mit der Tochter oder dem Sohn zu informieren.

„Wir sind alle froh, dass die Studienmesse wieder in Präsenz stattfinden kann“, sagt Thomas Schwarz von der Arbeitsagentur. Seine Kollegin Andrea Rothaupt findet, die Erweiterung um die Online-Plattformen habe die Messe noch weiter bereichert. Was Claudia Prusik auch aufgefallen ist: Die Unis und Hochschulen berichten, dass sich viele der Besucher ganz gezielt informieren und sehr gut vorbereitet seien. Alle Aussteller, so Schwarz, betonten, es sei eben „keine Massenmesse“, sondern eine, in der es sehr viele Gespräche gebe.

Was Prusik außerdem aufgefallen ist: Es gab auch Anfrage, die nicht den eher üblichen geschlechterspezifischen Interessen entsprachen: „Eine junge Frau interessiert sich für Informatik, ein junger Mann für einen sozialen Beruf.“ Die Messe sei wichtig in einer sich stark verändernden Berufswelt und man entwickle neue Unterstützungsmöglichkeiten, die den Jugendlichen bei der Berufsorientierung weiterhelfen.