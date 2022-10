Über 150 Gäste feiern den Interreligiösen Erntedank

Zum Interreligiösen Erntedank waren 150 Besucherinnen und Besucher aus 25 Nationen ins Hirschbachtal gekommen. Stanislaw Widz als Vorsitzender des Interkulturellen Gartens betonte in seiner Begrüßung, wie wichtig solche Begegnungen seien. „Denn es gibt so viel zu danken, für diesen Garten, für alle Kulturen und Religionen, für die Ernte, für das Leben insgesamt.“, sagte er. Anna-Lena Mutscheller von der Stabsstelle für Integration überbrachte die Grüße der Stadt und des Oberbüürgermeisters und stellte die Interkulturelle Woche vor, zu der dieser Erntedank gehört und die unter dem Motto „Was uns verbindet steht“. Vertreter verschiedener Religionen begrüßten die Gäste ebenfalls und gaben aus ihrer Religion ein Zeugnis des Glaubens zum Erntedank. Pfarrer Bernhard Richter stellte das Thema Frieden in den Mittelpunkt. „Neben den Früchten und dem Gemüse, das wir ernten, müssen wir auch dankbar für den Frieden sein“, erklärte er. Und er formulierte die Schaffung und die Bewahrung von Frieden als eine Lebensaufgabe von allen. Der Interkulturelle Garten sei daher ein Leuchtturm für eine gelingende Friedensarbeit. Diakon Thomas Bieg als Vertreter der katholischen Kirche sprach vom Garten als einer großen Familie und trug ein Gebet von Papst Franziskus vor. Han Pfeifer sorgte für die musikalische Begleitung und stimmte mehrere Loblieder an.