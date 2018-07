U 23 findet in die Erfolgsspur zurück

In einer spannenden Verbandsliga-Partie hat die U 23 des VfR Aalen den Aufsteiger SV Nehren mit 2:1 besiegt. Oliver Wild und Raphael Almeida-Knüttgen sorgten für die Aalener Tore.

Von unserem Mitarbeiter Kai Eder

Die gute Stimmung nach dem Derby-Sieg der ersten Mannschaft gegen den FC Heidenheim schwappte auch auf das Team von Petar Kosturkov über. Die Gäste aus Nehren begannen gut. Der VfR Aalen II wurde früh gestört und musste die langen Bälle des SVN verteidigen. Bereits nach drei Minuten ging der SV dementsprechend in Führung. Jakob Braun nutzte eine Unachtsamkeit der VfR-Hintermannschaft zum 0:1.

Der Rückstand rüttelte die Mannschaft wach. Kurze Zeit später gelang VfR-Torjäger Oliver Wild der Ausgleich. Nach einem Eckball von Enrico Valentini konnte Wild einköpfen. Mit dem neuen Schwung spielte der VfR weiter nach vorne. Chancen von Strahler, Wild und Trettenbach wurden aber zunächst ausgelassen. Kurz vor dem Seitenwechsel hatte nochmals Oliver Wild eine gute Möglichkeit, doch sein Kopfball ging über das Tor.

Der SV Nehren hatte nun nichts mehr entgegenzusetzen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der VfR in Führung gehen würde. Wenige Minuten in der zweiten Hälfte waren gespielt, da köpfte Manuel Strahler über das Tor. Jetzt begann die entscheidende Phase. Raphael Almeida-Knüttgen scheiterte in der 72. Minute noch am Pfosten. Drei Minuten später jedoch gelang es ihm, einen Abpraller des SVN-Keepers zum 2:1 zu nutzen.

Die Partie war entschieden. Nehren hatte zwar kurz vor dem Abpfiff noch eine Chance, doch ein Ausgleich wäre mehr als unverdient gewesen. Am Ende feierte die Elf von VfR-Trainer Petar Kosturkov den Sieg, der nach zwei Niederlage in Folge enorm wichtig war. Der Erfolg bietet eine gute Grundlage, um auch in den kommenden Spielen erfolgreich zu sein.

VfR Aalen II: Wehr - Riedel, Strahler, Ruiz, Almeida-Knüttgen, Trettenbach, Wild (77. Stabel), Valentini (81. Janik), Foelsch, Campagna, Schiele (56. Froschauer).

Tore: 0:1 Braun (3.), 1:1 Wild (14.), 2:1 Almeida-Knüttgen (75.).