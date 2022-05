U 23 des RKV Hofen dominiert Deutschlandpokal-Viertelfinale

Das Viertelfinalturnier der Gruppe vier des Deutschlandpokals U 23 im Radball konnte die erste Radball-Mannschaft des RKV Hofen zwar nicht im Schaulaufen aber dennoch überlegen gewinnen. Ohne Punktverlust in der heimischen Glück-Auf-Halle Aalen-Hofen konnten Dennis Berner und Magnus Öhlert das Turnier gegen die Mannschaften aus Oberesslingen, Reichenbach, Hechtsheim und Ehrenberg beenden und fahren als Gruppenerste zum Halbfinale ins hessische Ginsheim, wo am 29. Mai das Halbfinalturnier der Gruppe zwei ausgetragen wird.

Die erste Begegnung hatte Hofen gegen Oberesslingen zu bestreiten. Durch einen schnellen Vorstoß der Oberesslinger geriet Hofen in Rückstand, konnte aber zeitnah ausgleichen. Zur Halbzeit führte Hofen mit 3:2, Oberesslingen traf in der zweiten Hälfte nicht mehr, Hofen konnte noch zwei Treffer markieren und konnte das vermeintlich schwerste Spiel des Turniers mit komfortablem Vorsprung für sich verbuchen.

In der Begegnung gegen Reichenbach, die im Qualifikationsturnier durch drückende Überlegenheit und einem zu Null Sieg der Hofener gekennzeichnet war, zeigten die Filstäler Zähne und Dennis Berner musste dreimal hinter sich fassen. Dennoch kennzeichneten diese drei Tore einen Achtungserfolg, Hofen überwand Torwart Jan Brezina im Gegenzug neunmal, so dass auch diese Partie überlegen gewonnen werden konnte. Eher als Außenseiter war die Mannschaft aus Hechtsheim angereist. Trotz erkennbarer Konzentrationsschwächen im Hofener Team hatten die Rheinland-Pfälzer kein Probates Mittel gegen Berner / Öhlert und mussten die Spielfläche mit 0:12 verlassen. Als letztes Team spielte Blau Gelb Ehrenberg gegen Hofen. Ehrenberg hatte sich von Spiel zu Spiel gesteigert und lies sich auch nicht vom schnellen Führungstreffer von Hofen verwirren. Die beiden Thüringer konnten den Ausgleichstreffer setzen, gerieten dann aber seitens der jetzt stärker aufkommenden Hofener Angriffe bis zum Ende der ersten Halbzeit mit 1:4 in Rückstand. Nach Seitenwechsel trat Ehrenberg wie ausgewechselt auf, machte heftig Druck und das eine oder andere Tor. Auch Hofen hatte Chancen, doch der Vorsprung schwand Minute um Minute. Letztlich konnten Dennis Berner und Magnus Öhlert aber die Oberhand behalten und auch die letzte Begegnung mit 6:5 für sich verbuchen.