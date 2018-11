U 19: VfR drei Punkte hinter Spitze

Aalen (an) - Die U-19-Fußballer des VfR Aalen schwimmt in der EnBW-Oberliga weiter auf der Erfolgswelle. Durch den 1:0-Erfolg gegen den Tabellenvierten SpVgg Neckarelz hat sich die Hoskins-Elf bis auf drei Punkte an Spitzenreiter Astoria Walldorf heran geschoben.

Im Heimspiel legten die Schwarz-Weißen einen geduldigen und konzentrierten Auftritt auf den Kunstrasen im Greut. In den ersten Minuten zeigte sich die große Stärke des Gegners, schnell und direkt ging es nach vorne.

Dagegen tat sich die VfR-Abwehr anfangs schwer. Nach zehn Minuten kam mehr Ruhe ins Aalener Spiel und die Hoskins-Elf dominierte die Partie. 13 Minuten waren absolviert, als der Schiedsrichter nach einem Foulspiel an Noah Krieger auf den Punkt zeigte. Matthias Hahn trat an, der Gästekeeper blieb im Elfmeterduell jedoch Sieger. Trotzdem machten die VfR-Jungs unbeirrt weiter und spielten sich einige gute Möglichkeiten heraus. Ab der 32. Minute musste man fünf Minuten in Unterzahl agieren. Nach einem unabsichtlichen Foulspiel wurde Eldin Sadikovic mit einer Zeitstrafe des Feldes verwiesen. Mit einem 0:0 ging es in die Pause.

Halbzeitansprache fruchtet

Dort fand Coach Michael Hoskins die richtigen Worte. Die Auswärtsmannschaft konnte immer seltener ihre gefährlichen Konter fahren, der VfR spielte weiterhin sehr dominant, nutzte aber gute Chancen nicht. In der 77. Minute wurde Matthias Hahn zum Matchwinner. Nach einer tollen Hereingabe von Christian Kopp drückte er den Ball zum 1:0-Heimsieg über die Linie. Es bleibt damit weiter spannend an der Tabellenspitze der EnBW-Oberliga.