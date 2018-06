U 19 unterliegt im Derby bei den Kickers

Die U 19 des VfR Aalen hat bei ihrem Auswärtsspiel bei den Stuttgarter Kickers eine 2:4-Niederlage hinnehmen müssen. Niklas Groiß und Julian Schleich brachten die Truppe von Benjamin Götz nach zweimaligem Rückstand wieder ins Spiel.

Ein torreiches Spitzenspiel der Fußballjunioren-Oberliga bekamen die Zuschauer auf dem Sportgelände in Degerloch zu sehen. Aalen begann gut und konnte die ersten Akzente setzen. In der Folgezeit übernahmen die Kickers immer mehr das Kommando. Nach elf Minuten erzielte Enis Küley die Führung. Niklas Groiß konnte das Ergebnis per Elfmeter innerhalb kürzester Zeit wieder ausgleichen. Es dauerte ein paar Minuten, bis die Kickers wieder in der Spur waren. Der VfR hatte große Probleme mit Küley, Stuttgarts Top-Torjäger. Nach 31 Minuten dann die erneute Führung für die Stuttgarter: Küley ließ Marcel Knauss im Aalener Tor keine Chance. Kurz vor dem Wechsel fiel der erneute Ausgleichstreffer. Julian Schleich, der einen Tag zuvor noch in der U 23 gegen Hollenbach spielte, erzielte in der Nachspielzeit das 2:2. Benjamin Götz brachte zu Beginn des zweiten Durchgangs mit Kagan Yildirim einen neuen Mann. Wieder aber war es Küley, der mit seinem dritten Treffer an diesem Tag die Kickers mit 3:2 in Front brachte. Eine Antwort des VfR gab es diesmal nicht. Den Schlusspunkt setzte Ivan Vidovic mit seinem Treffer zum 4:2 (66.). „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben eine super Saison gespielt und müssen jetzt leider alles dafür geben, dass die U 23 in der Oberliga die Klasse hält. Alle Spieler machen einen guten Job“, resümierte Götz.

VfR: Knauss – Pflanz (46. Yildirim/68. Husic), Weber (53. Orfanidis), Widmayer, Braun, Metzger, Hoti, Skarlatidis, Schleich (58. Rodewald), Kianpour, Groiß. Tore: 1:0 Enis Küley (11.), 1:1 Niklas Groiß (17.), 2:1 Enis Küley (31.), 2:2 Julian Schleich (45.), 3:2 Enis Küley (50.), 4:2 Ivan Vidovic (66.). (er)