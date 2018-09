U 19: „Tanz auf der Rasierklinge“

Nach dem Derbysieg gegen den 1. FC Normannia Gmünd reist die Fußball-U 19 der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am Sonntag zum SV Fellbach. Anpfiff dort ist um 10.30 Uhr.

Nach der Auftaktklatsche gegen den VfL Kirchheim/Teck hat sich die Elf von Jürgen Roder gefangen und in der Liga etabliert. Zuletzt besiegte die TSG Gmünd im Derby deutlich mit 3:0 und schob sich auf den vierten Platz hoch. Dieser Positivtrend soll auch beim SV Fellbach anhalten. Der SVF hat vier Punkte auf der Habenseite und belegt Rang acht. Doch nach der 1:5-Niederlage gegen die Zweite der SGV Freiberg will der SV vor heimischem Publikum einen Dreier einfahren und sich aus dem Tabellenkeller distanzieren. „Wir haben die letzten Spiele erfolgreich bestritten und konnten auch etwas für unser Torverhältnis machen. Jetzt wollen wir gegen Fellbach an dieser Form anknüpfen und erfolgreich spielen“, sagt Roder. Dass die Liga eine Wundertüte ist, weiß der Trainer. „Wenn wir gewinnen rutschen wir ganz vorne rein. Bei einer Niederlage überholt uns Fellbach und wir rutschen ins Mittelfeld. Es ist ein Tanz auf der Rasierklinge, deshalb müssen wir konzentriert auftreten und über die komplette Spielzeit alles raushauen.“