U 19 der TSG verpasst vorzeitigen Klassenerhalt

Mit einer völlig unnötigen 1:4-Niederlage kehrten die Jungs der TSG Hofherrnweiler Unterrombach U 19 vom Auswärtsspiel beim TSV Weilheim/Teck zurück und verpassten damit den frühzeitigen Klassenerhalt in der Verbandsstaffel.

Die Jungs vom Sauerbach kamen gut in das Spiel und attackierten den Gegner aus Weilheim früh. Die erste nennenswerte Chance für die TSG gab es dann in der fünften Minute. Langer Ball auf Adrian Grimm. Dieser war alleine auf dem Weg zum Tor.

Der Assistent an der Linie hatte aber die Fahne gehoben und somit entschied der gut leitende Schiedsrichter auf Abseits. Eine sehr knappe Entscheidung.

TSG hat Chancen - Weilheim trifft

Thomas Kardas, Jan Rieger, Dominik Eller und Adrian Grimm hatten die Führung zwischen der fünften und 25. Minute mehrmals auf dem Fuß. Entweder entschärfte der stark aufgelegte Torhüter aus Weilheim oder der Abschluss war zu unkonzentriert.

Die überraschende Führung fiel dann aber für Weilheim und zwar in der 25. Minute. Nach einem Eckball stieg Fabio Brandner am höchsten und konnte die Führung per Kopf erzielen. Die TSG zeigte sich aber nicht geschockt und spielte weiter nach vorne. In der 39. Minute war es dann wieder Adrian Grimm, der sich in gegen seinen Gegenspieler durchsetzten konnte. Sein platzierter Schuss landete genau im langen Eck. Somit war der mehr als verdiente 1:1-Ausgleich hergestellt, der gleichzeitig auch den Halbzeitstand bedeutete. Die TSG-Jungs starteten dann auch wieder gut in die zweite Spielhälfte. Doch die TSG vergab zwischen der 46. und 62. Minute erneut wieder zahlreiche Chancen fahrlässig.

Fünf Punkte Vorsprung

Somit kam es wie es wohl kommen musste. Weilheim konnte wiederum nach einem Eckball in der 63. Minute die erneute Führung erzielen. Von diesem Schock erholte sich die U 19 der TSG aus Hofherrnweiler in der Folge dann nicht mehr. Die Gastgeber konnten das Ergebnis in der Schlussphase gar noch auf 4:1 hochschrauben. Somit bleiben zwei Spieltage vor Schluss noch fünf Punkte Vorsprung auf den Nichtabstiegsplatz, da die direkten Konkurrenten aus Böblingen und der Normania aus Gmünd ebenfalls verloren haben. (er)