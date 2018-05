U 19 der TSG trifft auf Freiberg II

In der Fußball-Verbandsstaffel hat die U 19 der TSG Hofherrnweiler an diesem Samstag (12. Mai) den SGV Freiberg II zu Gast. Anpfiff der Partie ist um 16 Uhr im heimischen Sportpark.

Die Formkurve der Jungs der von Jürgen Roder und Udo Zolnai zeigt in den vergangenen Wochen nach unten. Doch in den letzten Saison-spielen wollen die Weilermer alles raushauen, um wichtige Punkte im Abstiegskampf einzufahren. Gast bei der TSG ist die zweite Mannschaft des SGV Freiberg. Die Freiberger belegen momentan den fünften Platz und reisen ohne Druck an den Sauerbach.