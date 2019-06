U 19 der TSG ist das Zünglein an der Waage

Im letzten Heimspiel der Verbandsstaffel-Saison 2018/19 empfangen die U 19-Fußballer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den Tabellenzweiten SG Sonnenhof Großaspach im heimischem Sportpark. Anpfiff der Partie ist an diesem Samstag um 15.30 Uhr.

An der Tabellenspitze der Verbandsstaffel steigt an diesem Wochenende ein Herzschlagfinale zwischen dem FSV Hollenbach (1.) und der SG Sonnenhof Großaspach (2.). Mitttendrin befindet sich die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Das Team von Jürgen Roder und Jörg Eßweiß trifft auf die U 19 des Drittligisten.

Parallel spielt Hollenbach beim SVK Rutesheim. Für Rutesheim geht es noch um einiges. Der SVK hat momentan nur einen Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge und wird gegen Hollenbach wohl an die Leistungsgrenze gehen müssen. Einfacher hat es dagegen die TSG.

Klassenerhalt gesichert

Mit 41 Punkten hat die Roder-Elf den Klassenerhalt gesichert. Nach einer Negativserie aber auch die Tabellenspitze aus den Augen verloren. „Dass wir am letzten Spieltag noch entscheidend in die Meisterschaft eingreifen können, spornt uns besonders an. Wir können befreit aufspielen und wollen mit einem Sieg gegen Großaspach die Saison versöhnlich beenden“, so TSG-Trainer Jürgen Roder.