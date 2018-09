U-17-Radballer in den Startlöchern

Die beiden U-17-Radballmannschaften des RKV Hofen starten in die neue Saison. Sowohl in der U-17-Oberliga für Nils Schiele und Noah Janas als auch für die reguläre U-17-Staffel für Laurenz Thaler und Moritz Rettenmeier fällt der Startschuss am Samstag zu Hause in Hofen.

In einem Doppelspieltag auf zwei Spielfeldern empfängt der RKV Hofen die Teams aus Gärtringen, Schwaikheim, Kemnat und Wallbach in der U-17-Oberliga und die Mannschaften aus Niederstotzingen, Enzberg und Rheinstetten in der Glück-Auf-Halle.