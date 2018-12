U-17-Oberliga: Niederlage in letzter Minute

In der ENBW-Oberliga der U-17-Juniorinnen hat der FC Ellwangen gegen den SV Eutingen eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Der Treffer zum 2:3 fiel dabei erst kurz vor Schluss. Damit verliert Ellwangen das erste Rückrundenspiel trotz Halbzeitführung gegen den Zweitplatzierten.

Beide Mannschaften starteten motiviert ins Spiel. In der 8. Minute war die gegnerische Abwehr nicht konsequent genug und so gelang den Ellwangerinnen ein starker Konter, der nach einem Schuss von Marie Lutz aufs Tor, zu Leonie Lechner abprallte und diese den Ball gekonnt ins Tor bugsierte. Zehn Minuten später erzielten die Gegner aus Eutingen nach einem langen Ball den Ausgleich. Jetzt waren die Gegner plötzlich putzmunter. Ellwangen hielt dagegen und die Gangart wurde etwas ruppiger. Abermals durch einen schnellen Konter fand der Ball den Weg ins Tor der Gastgeberinnen. Marie Lutz flankte in den Strafraum und durch eine kleine Unsicherheit der Torfrau konnte Leonie Lechner den Ball ins Tor schießen. Die Gastgeberinnen gaben jetzt nochmal richtig Gas aber die Ellwangerinnen verteidigten ihre Führung bis in die Halbzeit.

In der zweiten Hälfte überraschten die Eutingerinnen in der 47. Minute mit dem Ausgleich. Das war der Startschuss für ein aggressiveres und körperbetontes Spiel. Zudem entstanden Torchancen auf beiden Seiten. Am Ende hatte Eutingen das Glück auf seiner Seite. Wegen einem strittigen Foul bekamen diese einen Freistoß, der perfekt in den Winkel gezwirbelt wurde.