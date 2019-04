U 17-Fußballerinnen treffen auf Frommern

Nachdem die Ellwanger Virngrund-Ladies ihr letztes Heimspiel souverän gewinnen konnten, bereiteten sich die U 17-Fußballerinnen nun auf den Tabellen Zweiten vom TSV Frommern vor.

An diesem Samstag müssen die Ellwangerinnen alles geben um an wichtige Punkte in der Oberliga zu kommen. Das wird ein schweres Unterfangen, zumal der Gegner mit nur zehn Gegentoren in dieser Saison die beste Abwehr stellt. Beim Hinspiel konnte man immerhin einen Punkt aus dem Balinger Teilort entführen. Die Ellwanger Fußballerinnen brennen auf ein gutes Spiel. Anpfiff ist um 16 Uhr im Ellwanger Waldstadion.