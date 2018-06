U 15 unterliegt in Reutlingen

Die U 15 des VfR Aalen hat in der Juniorenfußball-Oberliga eine 0:1-Niederlage beim Tabellenführer SSV Reutlingen hinnehmen müssen. Auron Selimi erzielte den goldenen Treffer für das Team von der Kreuzeiche.

Der Treffer des SSV viel bereits in der fünften Spielminute durch schlafmütziges Zweikampfverhalten des VfR. Zuerst konnte ein Reutlinger unbedrängt flanken, danach der Torschütze Selimi den Ball freistehend am Strafraum annehmen und mit dem zweiten Kontakt abschließen. In der Folgezeit war der Mannschaft von Christian Hackel die Verunsicherung anzumerken. „In der 25. Minute pfiff der „Unparteiische“ einen Treffer von uns dann zur Verwunderung aller wegen angeblicher Abseitsstellung ab. Jedoch standen zwei Reutlinger Spieler deutlich hinter dem Torschützen“, sagte Hackel.

In der zweiten Halbzeit wurde durch taktische Umstellungen des VfR-Trainers ein Übergewicht im Mittelfeld hergestellt. Es spielte nur noch Aalen. Direkt nach Wiederanpfiff eine Ecke für die Jungs von der Ostalb und der Ball war erneut hinter der Linie. Der Schiedsrichter Lyth Al-Khazrage pfiff jedoch erneut ab und Freistoß für Reutlingen.

Alles versucht

Danach hatten beide Teams noch jeweils eine Konterchance. „Alles in allem haben wir dem Tabellenführer Paroli bieten können. In der zweiten Halbzeit hat sich der Gegner sogar vor uns versteckt und wir konnten immer wieder gefährlich vor das gegnerische Gehäuse kommen. Schade, dass wir durch einen geschenkten Treffer die Punkte hergegeben haben. Die Jungs haben alles versucht“, resümierte Hackel.

VfR: Bastian Hulka – Simon Palm (36. Dennis Wolf), Jan Höfer, Lucas Schuckenböhmer, Matthias Hahn, Leon Gunst, Cornelius Fichtner, Michael Martin, Adrian Yurdugül, Fabian Fürst, Kai Trexler. Tore: 1:0 Auron Selimi (5.). (er)