U 15-Juniorinnen holen den Bezirkspokal

Die Ellwangen C-Jugend-Fußballerinnen bleiben weiter Bezirkspokalssieger. Am vergangenen Sonntag bezwangen C-Juniorinnen des FC Ellwangen die SGM Ebnat/ Waldhausen mit 13:2 (6:0) und setzten sich zum vierten Mal in Folge die Krone im Pokal auf.

Die Virngrund-Mädchen verstanden es von Anfang an Ball und Gegner laufen zu lassen. Dementsprechend stand es zur Halbzeit schon 6:0 für die Nachwuchstalente aus Ellwangen. Mit dem deutlichen Vorsprung im Rücken gingen die Jagsttälerinnen nochmal mit voller Konzentration in die zweite Halbzeit und dominierten das Spiel weiterhin mit guten Spielzügen. So fielen weitere sieben Tore für die Ellwanger Mädchen. Die Fußballerinnen vom Härtsfeld konnten zumindest noch zwei Ehrentreffer erzielen. Mit diesem deutlichen Sieg im letzten Spiel der U 15-Juniorinnen geht eine erfolgreiche Saison zu Ende.