U 13-Radballer aus Hofen bei BWM dabei

Am vergangenen Samstag ist in Hofen die Qualifikation zur Baden-Württembergischen Radballmeisterschaft der Altersklasse U 13 ausgetragen worden. Joshua Funk und Vincent Seeling vom RKV Hofen konnten sich die Qualifikation zu den Baden-Württembergischen Meisterschaften sichern. Gleichzeitig sind die beiden auch für die Viertelfinalturniere der Deutschen Meisterschaft qualifiziert.

Neben der Heimmannschaft aus Hofen waren zwei Teams aus Reichenbach, eine Mannschaft aus Stuttgart und ein Team aus Waldrems - alle mit dem Ziel, sich für die Baden-Württembergischen Meisterschaften zu qualifizieren - gemeldet. Die Mannschaft Reichenbach I musste verletzungsbedingt zurückziehen. Im Spielmodus „Jeder gegen Jeden“ hatte Hofen das erste Spiel gegen das Team aus Stuttgart zu bestreiten. Hofen dominierte und konnte mit einem 9:1-Sieg seinen Anspruch deutlich machen.

Im zweiten Spiel standen Joshua und Vincent der Mannschaft von Waldrems gegenüber. Es war ein Duell auf Augenhöhe. Am Ende konnten die beiden Hofener knapp aber verdient mit 2:1 die Oberhand behalten. Gegen Reichenbach III war wieder Ruhe im Spiel, die überforderten Reichenbacher waren chancenlos folgerichtig endete das Spiel 8:0 für Hofen.

Auch das letzte Spiel gegen Reichenbach II konnten Funk/Seeling mit einem deutlichen 5:0-Sieg für sich entscheiden und standen somit als Tagessieger fest.

Neben der Teilnahme an den Baden-Württembergischen Meisterschaften am 9. April in Waldrems sicherte sich Hofen damit auch die Teilnahme am Viertelfinale der Deutschen Meisterschaften.