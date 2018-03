U 13 des VfR erfolgreich

Aalen (an) - In einer sehr ausgeglichenen Sechser-Gruppe haben sich die U-13-Fußballer des VfR Aalen in Waiblingen mit Moral und Kampf durchgesetzt und sich für die Endrunde der besten Acht um den wfv-Sparkassen Junior-Cup qualifiziert.

Auf den Sieg gegen Waiblingen folgte für den VfR eine Niederlage gegen Spaichingen. Gegen Esslingen standen die Schwarz-Weißen somit bereits unter Zugzwang, behielten aber die Nerven und siegten. Das vorentscheidende Duell gegen Reutlingen verschlief das Team von Coach Marc Ruppert und kassierte den spielentscheidenden Gegentreffer bereits nach wenigen Sekunden. Durch den 2:0-Sieg gegen Ergenzingen wurde der zweite Platz und damit die Qualifikation für die Endrunde am 25. Februar in der Ramensteinhalle Nattheim erreicht.