Typischer Mitteleuropa-Sommer

In dieser Woche wird es sehr sommerlich, aber auch nicht übertrieben. Einen typischen, guten Sommer in Mitteleuropa zeichnet eine leichte Wechsellaunigkeit aus. Nicht so wie in den letzten zwei Wochen, aber mit regelmäßigen kleinen Störungen nach Schönwetterperioden. Vielleicht wird in diesem Jahr ja alles gut, aber ein bisschen „normaler“.

Heute Vormittag und Mittag gibt es noch Wolkenfelder, die vereinzelt sogar noch leichte Schauer bringen könnten. Meist bleibt es aber trocken, und vor allem der Nachmittag wird sonnig und warm. Die Temperaturen erreichen 22 Grad in Neresheim und 25 in Lorch. In den nächsten Tagen wird es noch wärmer, teils sogar an die 30 Grad.