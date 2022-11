TV Neuler sichert sich den Titel

Der TV Neuler hat sich im Finale des Fußball-Bezirkspokals Ü32 auf eigenem Platz mit 3:0 gegen den FV Sontheim durchgesetzt. Die Gastgeber führten zur Pause dank eines Doppelschlags von Simon Vesel (36. Minute) und Fabian Knecht (37.) mit 2:0. Neun Minuten nach Wiederanpfiff sorgte Simon Vesel mit seinem zweiten Treffer für klare Verhältnisse. In der Schlussphase hatte Sontheim noch die ein oder andere Möglichkeit, doch letztlich blieb es beim 3:0 für den TV Neuler. Erstmals seit der Einführung einer AH-Verbandsspielrunde im Jahr 1980, fand in diesem Jahr zum ersten Mal eine Pokalrunde statt. Böbingen, Heubach, Mergelstetten, Sontheim, Westhausen, Hofherrnweiler, Essingen und Neuler waren die Teilnehmer für die Pokalrunde. An diesem Donnerstag um 19 Uhr findet im Vereinsheim der TSG Hofherrnweiler der nächste Staffeltag statt. Hierbei besteht die Möglichkeit, sich Infos für die Planungen im kommenden Jahr einzuholen.