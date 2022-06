TV Neuler in der Relegation

Der TV Neuler steht in der Relegation zur Landesliga. Am letzten Spieltag in der Bezirksliga ließen sich es noch einmal richtig krachen. Mehr zu den Spielen.

Neuler – Steinheim 11:1 (6:1). Tore: 0:1 Demiröz (16.), 1:1, 4:1 M. Gentner (22., 40.), 2:1, 9:1 G. Colletti (35., 74.), 3:1, 6:1 F. Schüll (39., 45+1.), 5:1 J. Pflieger (45.), 7:1 J. Staiger (52.), 8:1 Eigentor (53.), 10:1, 11:1 P. Eckstein (78., 84.). Ein Spiel das in der Anfangsphase auf Augenhöhe war zumindest bis zum Ausgleichstreffer der Colletti-Truppe. Die Defensive der Gäste war stabil und konnte sogar durch einen Konter nicht unverdient in Führung gehen. Nach dem Ausgleichstreffer von Gentner rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Gästetor so dass sie mit 6:1 in die Halbzeitpause gingen. Danach wechselte Colletti einige wichtige Spieler aus um sie für die Relegation zu schonen. Aber auch die eingewechselten Spieler fügten sich nahtlos in die starke kämpferische und spielerische Leistung an. Den unerklärlichen Einbruch der Gäste wusste und konnte der Tabellenzweite zu nutzen. Wieder einmal mit einer herausragenden Leistung von Spielertrainer Joe Colletti mit fünf Vorbereitungen und zwei Treffern führte er seine Truppe zu diesem auch in der Höhe verdienten Sieg.

SSV Aalen – Bargau 2:3 (1:3). Tore: 0:1 Jablonski (10.), 1:1 B. Irebor (35., FE), 1:2 Bechthold (43.), 1:3 Kreutter (44.), 2:3 M. Omeirat (52.). In einer temporeichen Partie legte Bargau bereits in der neunten Minute vor und erzielte das 0:1. Das Spiel gestaltete sich bei großer Hitze relativ offen. In der 35. Minute konnte der SSV durch einen Foulelfmeter verdient ausgleichen. Bargau ließ sich jedoch nicht beirren und legte mit einem Doppelschlag in Minute 42 und 44 auf 3:1 vor. In der zweiten Hälfte kam der SSV besser ins Spiel und erzielte in der 52. Minute den Anschlusstreffer. In der Folgezeit hatten beide Teams noch ihre Chancen. Tore wurden aber keine mehr erzielt. Am Ende eine unglückliche Niederlage zum Saisonabschluss.

Schnaitheim – Unterkochen 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Kolb (4.), 1:1 T. Mittelbach (10.), 1:2 S. Gold (68.), 1:3 M. Volk (82.). Schnaitheim ging mit der ersten Chance in Führung, als Kolb nach einer Fehlerkette in der Unterkochener Hintermannschaft goldrichtig stand. In der Folge übernahm Unterkochen das Kommando und kam in der 20. Minute durch Timo Mittelbach in seinem letzten Karrierespiel zum Ausgleich. Er staubte dabei nach einem Kopfball von Manuel Volk an die Querlatte ab. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit war Unterkochen spielerisch überlegen, Schnaitheim blieb vor allem durch Konter gefährlich. In der zweiten Halbzeit merkte man beiden Mannschaften die hohen Temperaturen an, doch Unterkochen ging nach Querpass von Velagic durch Volk in Führung. In der Folge vergaben beide Mannschaften teils beste Chancen und erst Volks zweiter Treffer in Minute 82, erneut nach Velagics Vorlage, machte auf den Auswärtssieg des FV 08 den Deckel drauf.

Spraitbach - Hofherrnw.-Unterr. II 2:3 (1:1). Tore: 1:0, 2:1 Jo. Maletic (1., 48.), 1:1 H. Nasufovic (22.), 2:2, 2:3 D. Kukic (63., 70.).

Die weiteren Spiele:

SG Heldenf./Heuchl. – Lauchheim 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Lotter (89.), 2:0 Jessberger (90+2.).

Gerstetten – Hermaringen 4:3 (1:2). Tore: 0:1 k. A. (3.), 0:2 k. A. (19.), 1:2 Werner (45+4.), 2:2 Rieck (65.), 3:2 k.A. (70.), 4:2 Gentner (85.), 4:3 k. A. (90.).

Bettringen – Lorch 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Kovbasa (21.), 1:1 Groiss (88.), 2:1 Adam (90+4.).

Nattheim – Großdeinbach 4:1 (2:0). Tore: 1:0, 3:1 Horsch (3., 75.), 2:0 Brömmer (43., 85), 2:1 Wahl (65.).