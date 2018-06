TV Altenstadt ist Favorit beim Final Four

Die Punktspiele in der Saison 2015/16 sind zum großen Teil beendet, im Handballbezirk Stauferland komplett und auf württembergischer Ebene wird nur noch in der Württembergliga Süd ein Spieltag stattfinden.

Aber die letzte Entscheidung auf Bezirksebene ist doch noch nicht gefallen, der Handballbezirk Stauferland sucht am kommenden Samstag in der Wasseralfinger Talsporthalle seinen Pokalsieger für die Saison 2015/16. Wie seit 2008 im Handballbezirk üblich, wird der Sieger im Final Four gesucht, das heißt die beiden Halbfinalspiele und das Endspiel finden am selben Tag in der selben Halle statt. In diesem Jahr hat der Handballbezirk der HG Aalen/Wasseralfingen die Austragung und Organisation übertragen. Sicher hat dabei auch eine Rolle gespielt, dass mit der SG Hofen/Hüttlingen und der HG Aalen/Wasseralfingen gleich zwei Lokalmatadore die Halbfinals erreicht haben.

Drei verschiedene Ligen

Die vier Halbfinalisten tummln sich in drei verschiedenen Ligen, von der Landesliga, über die Bezirksliga bis hin zur Bezirksklasse sind die Mannschaften in der abgelaufenen Saison zu finden gewesen. Im ersten Halbfinale treffen dabei ab 15 Uhr die beiden Bezirksligisten aufeinander, HSG Winzingen-Wissgoldingen II und die SG Hofen/Hüttlingen. Die HSG von Trainer Mark Kramer konnte auf dem Weg ins Finale auswärts die TS Göppingen (Bezirksklasse, 27:26), auswärts den TV Treffelhausen (Bezirksliga, 30:29) und zu Hause den Landesligisten TSV Bartenbach mit 38:31 aus dem Weg räumen. Am vergangenen Wochenende erst machte die Mannschaft mit einem knappen 26:25 den Klassenerhalt in der Bezirksliga dingfest. Um einiges besser verkaufte sich die SG Hofen/Hüttlingen in der Bezirksliga, die nach dem abschließenden Sieg am vergangenen Wochenende mit 31:13 Punkten noch auf den dritten Platz vorrücken konnte.

Der Weg ins Pokalhalbfinale war dagegen recht leicht für die SG2H: der TSV Süßen II war nicht angetreten, in der zweiten Runde war es Landesligist SG Herbrechtingen-Bolheim, so dass die Jungs von Heiko Huber und Florian Dotschkal lediglich im Viertelfinale ein Spiel bestreiten mussten. Diese Aufgabe lösten sie mit einem 38:35-Heimsieg gegen den Meister der Bezirksklasse, die HSG Wangen/Börtlingen. Im zweiten Halbfinale um 17 Uhr trifft der TV Altenstadt auf die HG Aalen/Wasseralfingen. Der Landesligist ist gegen das Aalener Bezirksklasse-Team haushoher Favorit. Auf dem Weg ins Pokalhalbfinale gab sich der TVA keine Blöße. In der ersten Runde war Kreisligist MSG Göppingen/Holzheim (37:13) kein Prüfstein. Gegen den Bezirksligisten TV Bargau dagegen setzte man sich nur knapp mit 30:29 durch. Auch das Viertelfinale gegen Landesligist SG Lauterstein II war mit 31:29 knapp aber erfolgreich.

Die HG Aalen/Wasseralfingen von Roland Kraft und Gerhard Bleier ist in diesem Halbfinale krasser Außenseiter. Mit dem Derbyerfolg gegen die SG Hofen/Hüttlingen II hat die Kraft-Sieben jedoch noch einmal Selbstvertrauen getankt. Der Weg ins Halbfinale führte für die HG über den Kreisligisten TG Geislingen (36:17), in der zweiten Runde konnte man den Bezirksligisten TSV Heiningen II (25:24) aus dem Rennen werfen und im Viertelfinale setzte man sich gegen den TSV Süßen mit 25:21 durch.

Ganz gleich, wer sich in diesem zweiten Spiel durchsetzt, er muss mit dem Nachteil umgehen, bereits um 19 Uhr gleich wieder im Finale antreten zu müssen. Beide Finalisten qualifizieren sich zudem für die württembergische Pokalrunde in der kommenden Saison, dann winken Gegner bis hin zur vierten Liga.