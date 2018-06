Turniersieg am Gardasee

Die B1-Junioren der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach haben mit weiteren acht Mannschaften aus vier Nationen der U 17 vor Kurzem am Internationalen Fußballturnier Trofeo Valtenesi del Garda in Sirmione am Gardasee teilgenommen - und gewannen.

Im ersten Gruppenspiel gegen die SV Eurasburg-Beuerberg landete die TSG einen ungefährdeten 3:0-Sieg - ein gelungener Auftakt. Nach dem 8:0-Sieg gegen die US Baldenheim (FR) folgte noch 2:0-Sieg gegen die SG Kattenhochstatt/Alesheim/Berolzheim. Als souveräner Gruppenerster mit neun Punkten und 13:0-Toren stand tags darauf das Halbfinale gegen die A.S.D. Valtenesi-BS (IT) an. Gegen tapfer kämpfende Italiener gingen die Jungs vom Sauerbach nach zwei mal 15 Minuten mit einem 4:0 als verdienter Sieger vom Platz. Nach kurzer Pause stand das Finale gegen den FC Langenau-Langenau an. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und teils tollen Spielzügen wurde auch dieses Spiel mit 4:0 gewonnen. Nach dem Abendessen ging es zur Siegerehrung zurück zum Sportplatz. (er)