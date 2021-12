TurnGala „Bizzar“ am 1. Januar ist abgesagt

Wegen des aktuell stark steigenden Infektionsgeschehens hat sich in enger Abstimmung mit der Stadt Aalen und nach Rücksprache in den Vereinsgremien der Vorstand der Aalener Sportallianz dazu entschieden, die für den 1. Januar 2022 in der Ulrich-Pfeifle-Halle geplante TurnGala „Bizzar“ abzusagen. Die mittlerweile im Land geltende Alarmstufe 2, die mit starken Einschränkungen wie zusätzlichen Testungen und der Einschränkung der Zuschauerkapazität verbunden ist, macht diese Absage alternativlos.

Auch hat Veranstalter Badischer- und Schwäbischer Turnerbund (BTB/STB) erwartungsgemäß die komplette TurnGala-Tournee aufgrund der Entwicklung abgesagt.