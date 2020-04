Turnerwettkampf von zuhause

Bewegung schaffen – und das auch in Zeiten von Corona! Die Turngaujugend Ostwürttemberg hat für diesen Zweck die Aktion „TGOW turnt @home“ ins Leben gerufen. Angesprochen sind alle großen und kleinen Turner und alle, die sich trotz geschlossener Hallen und Sportplätze gerne selbst herausfordern.

Jeden Montag werden über einen Zeitraum von fünf Wochen vielfältige Übungen über die Homepage des Turngaus Ostwürttemberg und via Instagram „tgowjugend“ veröffentlicht, die es bestmöglich zu bewältigen gilt. Purzelnd, hüpfend oder über Kopf – jeder Sportler so gut er kann und vor allem mit so viel Spaß wie nur möglich.

Die Corona-Krise auf der Ostalb

„Die Aufgaben sind bis zum darauffolgenden Samstag zu erledigen und einzusenden. Am Ende werden die Ergebnisse wie bei einem kleinen Wettkampf ausgewertet und vielleicht seid Ihr ja die Gewinner von TGOW turnt@home!

Des Weiteren möchten wir unsere Turngau Senioren zuhause nicht vergessen, wir beginnen mit einem niederschwelligen Angebot, welches ohne Bedenken zu Hause trainiert werden kann. Schaut auf unsere Homepage und lasst Euch zur Bewegung animieren. Vereine können die Vorlagen ausdrucken und an Ihre Mitglieder verteilen, die nicht digital unterwegs sind“, teilt der Turngau mit.

Die Pandemie fordert die Vielfältigkeit und die Kreativität in den Vereinen. Auf unterschiedliche Art und Weise werden die Vereinsmitglieder mit Sportangeboten versorgt. Über die unterschiedlichsten digitalen Plattformen bieten sie Sportangebote für zuhause und einige arbeiten mit Livestream Übungsstunden, die die sozialen Kontakte aufrechterhalten.

Lob an alle Ehrenamtlichen

„Ein dickes Lob an alle ehrenamtlich Tätigen in den Sportvereinen – nutzt die Krise, werdet kreativ und entdeckt neue Wege, wie wir weiterhin unterwegs sein können um unsere Mitglieder sportlich aktiv zu halten“, erklären die Turner.

Alle weiteren Infos zur Anmeldung gibt es unter www.tgow.de.