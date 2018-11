Turbulente Schlussphase beschert TSG einen Punkt

Am zwölften Spieltag der Fußball-Verbandsstaffel-Nord hatte die U 19 der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den FSV Hollenbach zu Gast am Sauerbach. Nach der Niederlage in Backnang wollte die TSG zu Hause unbedingt wieder punkten. Dies gelang den Jungs von Jürgen Roder und Jörg Eßwein, denn die Partie endete 1:1.

Die TSG-Jungs versuchten von Anfang an Druck zu machen. Hollebach stand in der ersten Halbzeit sehr gut und blieb immer wieder durch Konter gefährlich. In der 20. Minute gelang dann die Führung für die Gäste. Ein Distanzschuss konnte Simon Hägele in der 20. Minute noch an den Pfosten lenken. Von dort aus prallte der Ball allerdings unglücklich an seinen Rücken und direkt ins Tor.

TSG bleibt positiv

Die TSG steckte den Rückstand gut weg und spielte weiter munter nach vorne. Immer wieder war es der agile Patryk Stass, der für Gefahr sorgte. Seine Hereingaben fanden in der ersten Spielhälfte keinen Abnehmer vor dem Tor. Somit ging es mit einem 0:1 in die Halbzeitpause. Nach der Halbzeit drückten die Jungs vom Sauerbach auf den Ausgleich. Patryk Stas und Elvan Bayer hatten mehrmals den Ausgleich auf dem Fuß. Scheiterten aber immer wieder am sehr starken Torhüter aus Hollenbach. In der 70. Minute hämmerte Jannik Schmidt den Ball an die Latte. Die letzten zehn Minuten sollten es dann in sich haben. Jannik Schmidt wurde in der 83. Minute im Strafraum angespielt.

Er nahm den Ball stark an und erzielte mit einem satten Schuss in den Winkel den verdienten Ausgleich. Von nun an drückten die TSG-Jungs auf den Siegtreffer. Patryk Stas und Elvan Beyer konnten den Torspieler trotz guter Chancen nicht mehr überwinden. Die letzte Chance hatten dann die Gäste aus Hollenbach. Den Treffer in der 90.+2 erkannte der Unparteiische wegen einer Abseitsstellung nicht an. Insgesamt eine gerechte Punkteteilung. Nach zwölf Spieltagen stehen nun 25 Punkte auf dem Konto.

Damit ist man im Lager der TSG mehr als zufrieden. Das nächste Spiel bestreitet die TSG am kommenden Wochenende bei der SG Sonnenhof Großaspach. Anpfiff ist um 10.30 Uhr.