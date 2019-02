Turboschäler, Entsafter und Co. wechseln die Besitzer

Er gehört neben dem Jakobimarkt und dem Martinimarkt zu den drei traditionsreichen Jahr- und Krämermärkten in Aalen: Der Lichtmessmarkt, der bei Sonnenschein am Montag zahlreiche Aalener und Besucher von außerhalb anlockte und den Reigen der Krämermärkte in diesem Jahr eröffnete.

Das Angebot an den 80 Ständen war wieder vielseitig. Neben Praktischem wie dem Küchenhelfer Nicer Dicer, mit dem Tomaten, Gurken oder Karotten in null Komma nichts in Scheiben geschnitten sind oder dem kleinsten Entsafter der Welt gab es an etlichen Ständen auch Textilien in Hülle und Fülle, die von Wollsocken über Unterhemden bis zu Spitzendecken und Vorlegern aus Lammfell reichten.

Bei Jasmin Bügler aus Fichtenau wurde auch das Ehepaar Hubert und Christina Zanzinger aus Ebnat fündig, das sich hier mit einem Turboschäler eindeckte. Am Stand direkt gegenüber pries ein Beschicker aus Waiblingen seinen Schmuck mit Reimen wie „ohne Nickel, keine Pickel“ an. Und um die Ecke vor dem Kubus am oberen Marktplatz konnten sich die Passanten sogar die Schuhe putzen lassen und sich somit von der Wirkung des dafür verwendeten Leder-Balsams überzeugen. Kräftig die Werbetrommel rührte auch der Verkäufer im Südlichen Stadtgraben, der die Passanten mit seinen wundersamen und garantiert streifenfreien Fensterwischern auf den anstehenden Frühjahrsputz einstimmte.

Wer nach all dem Stöbern und Einkaufen hungrig war, konnte sich mit einer Thüringer, italienischen Spezialitäten, süßen fränkischen Schneeballen oder gebrannten Mandeln in sämtlichen Geschmacksrichtungen von Eierlikör bis Karamell stärken.