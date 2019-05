TSVE-Trainer: „Fußball sorgt für Überraschungen“

Das Pokalfinale zwischen dem TSV Essingen und dem Regionalligisten SSV Ulm an diesem Samstag (14.15 Uhr) wirft seine Schatten voraus, es bestimmt derzeit vor allem den Alltag aller Beteiligten im Schönbrunnen. Der erste Vorverkauf im Vereinsheim des TSV hat stattgefunden und eine erste Zahl ist bereits zu verkünden: 700 Tickets sind bereits vergriffen, dazu sind es 1000, die über den SSV Ulm laufen werden. Angekündigt, so war bereits zu hören, sollen sich auch Anhänger der Stuttgarter Kickers haben. Die Kulisse wird somit, wie schon in den vergangenen Jahren, eine würdige werden. Nach dem zweiten Verkauf am Donnerstag hofft man beim Fußball-Verbandsligisten, dass die 1000 noch geknackt wird. Acht Busse sind bereits fix gechartert, ein bis zwei Busse hätte man noch in der Hinterhand, so TSV-Abteilungsleiter Joachim Kiep. Viele Fans des TSV fahren zudem mit dem PKW nach Degerloch.