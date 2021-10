TSV zu Gast in Tübingen

Es war schon ein Wechselbad der Gefühle, das die Kicker des Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen in dieser Woche erlebt haben. Zunächst mit 0:3 gegen den SSV Ehingen-Süd die ersten Tore und gleichzeitig erste Heimpleite erlitten, mussten sie bereits am Mittwoch im Viertelfinale des WFV-Pokals beim Verbandsliga-Primus FSV Hollenbach antreten – und haben diesen dann mit 3:0 geschlagen. Mit dem Rückenwind des Pokal-Halbfinaleinzugs wird die Mannschaft von Stephan Baierl nun auswärts am Samstag (15.30 Uhr) bei der TSG Tübingen antreten.

Natürlich hat Baierl noch einmal auf die Pokalpartie zurückgeblickt: „Die Jungs haben eine Reaktion gezeigt, waren fokussiert, waren griffig. Ich habe ihnen aber auch recht deutlich gesagt, dass ich dieses Ehingen-Gesicht nicht noch einmal sehen möchte“, so Baierl, der einräumte, dass mit diesem klaren Resultat in Hollenbach nicht zu rechnen gewesen sei, zumal der FSV davor dreimal in Serie gewonnen hatte. „Der Pokal ist aber nun abgehakt, wir überwintern in diesem Wettbewerb, spielen erst im kommenden Jahr wieder. Diese Klarheit in der Birne, die die Jungs auf den Platz gebracht haben, müssen sie nun auch in die Liga transportieren – denn da haben wir nach wie vor etwas gutzumachen“, findet Baierl gewohnt klare Worte. Personell kann er in Tübingen aus dem Vollen schöpfen, in der Pokalpartie ist keinem seiner Schützlinge etwas zugestoßen. Das heißt: bis auf die Langzeitverletzten Yamoussa Camara, Janik Wiedmann und Besnik Koci sind alle Spieler einsatzbereit. Lachend sagt Baierl: „Ich kann mein Glück kaum fassen, das hatten wir in der Form in dieser Saison noch nie.“

Mit Tübingen verbindet Baierl viel Positives. „Das ist eigentlich meine zweite Heimat, Schwager und Schwägerin leben dort, so dass wir häufig in dieser Stadt sind.“ Dazu kennt Baierl auch Tübingens Sportlichen Leiter Alexander Wütz schon seit Jahren, hat sich erst kürzlich noch länger mit ihm ausgetauscht. „Ich kann also auch über den Verein nichts Negatives sagen. Die Mannschaft ist stets schwierig einzuschätzen, weil traditionell viele Studenten dort spielen. Einerseits verliert die TSG gegen Rutesheim mit 1:2, gewinnt aber zuhause mit 5:1 gegen den TSV Berg“, sagt Baierl und fügt mahnend an: „Die klassische Wundertüte. Die besten Leistungen hat Tübingen zuhause abgerufen. Diesen Begriff hatte ich zuletzt vor der Partie in Wangen (1:2-Niederlage, d. Red.) benutzt, was natürlich noch einmal die Sinne schärfen sollte. Da sollten die Alarmglocken angehen.“ Die Tübinger stehen bei neun Punkten (10:22) aus elf Partien, drei Siegen stehen satte acht Niederlagen gegenüber. Tabellenplatz 17. Und auch deshalb fordert Baierl absolute Konzentration in Tübingen, um die anvisierten drei Punkte auch einfahren zu können. Essingens Übungsleiter geht davon aus, dass seine Mannschaft auf Kunstrasen spielen muss, was aber kein Problem sei. „Wir haben gute Fußballer in unseren Reihen, die auch auf Kunstrasen gut performen können. Das muss also kein Nachteil für uns sein.“

Mit gutem Gefühl im Rücken und dem Wissen, im jüngsten Ligaspiel verloren zu haben, wird die Baierl-Elf also die Reise in die Universitätsstadt antreten.