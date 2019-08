TSV will wieder liefern

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen tritt an diesem Samstag bereits um 14 Uhr zuhause gegen den FC Wangen an. „Das war wie in einem komischen Film. Wir hatten Chancen auf das 4:1, das 5:1 – ohne Übertreibung – und bekommen dann nach zwei Eckstößen noch den Ausgleich“, schüttelt Frank Sigle, Sportlicher Leiter des TSV, immer noch den Kopf ob des 3:3 am vergangenen Spieltag bei der TSG Tübingen. „Das war unnötig wie sonst was.“

Gegen den FC Wangen soll es nun wieder ähnlich laufen, wie im Derby gegen die TSG Hofherrnweiler, was man mit 4:1 für sich entscheiden konnte. „Wenn wir diese Einstellung an den Tag legen, diesen Einsatz, dann werden wir auch gegen Wangen gewinnen“, ist Sigle überzeugt. Doch es gab auch Positives im Rückblick auf Tübingen. Zum einen hält Ewan Le Gallo im TSV-Tor nun das, was man sich auch vor der Partie gegen die Stuttgarter Kickers von ihm versprochen hatte, als er sehr unglücklich agierte (Sigle: „Er hat uns in Tübingen schon auch ein, zwei Mal am Leben gehalten.“), zum anderen scheint sich auch die junge Garde der Essinger recht schnell an den Verbandsligaalltag gewöhnt zu haben. Jermain Ibrahim hatte wieder getroffen, ebenso Adnan Rakic, der über die linke Außenbahn gekommen ist „und Ceyan Dayan macht es ebenfalls sehr gut. Für ihr Alter sind die drei schon recht abgezockt“, so Sigle.

Fragezeichen beim TSV

Ein Fragezeichen steht noch hinter Manuel Hegen, der sich mit Zehenschmerzen plagt, aber trainieren konnte. Tim-Ulrich Ruth wird auch diesmal wieder passen müssen. Dafür gab es bei Fabian Weiß, der in Tübingen ausgewechselt werden musste, Entwarnung. Er hat unter der Woche wieder mittrainiert.