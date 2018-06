TSV-Volleyballer scheitern im Pokal

Die Oberliga-Volleyballer des TSV Ellwangen sind im Pokal in der erste Runde gescheitert. Im VLW-Pokal verloren die TSVler den Kracher gegen die Gäste aus der Landeshauptstadt mit 0:3. Zu Gast in der heimischen Halle war die Oberligamannschaft des TSV Georgii Allianz Stuttgart.

Zahlreiche Zuschauer hatten wiederum den Weg in die Rundsporthalle in Ellwangen gefunden. Schon ab Satz eins sahen diese ein ausgeglichenes Spiel mit den besseren Spielanteilen für die Mannen aus der Landeshauptstadt. Die Ellwanger Volleyballer taten sich sichtlich schwer an den Heimspielauftakt am vergangenen Samstag anzuknüpfen. Trainer Jürgen Schwenk musste zusätzlich auf die Mittelblocker Linus Liss und Simon Ziegler, sowie Libero Markus Schimpf verzichten. Der erste Satz ging knapp aber verdient mit 22:25 an die Georgii Allianz. Im zweiten Satz lief das Spiel der Ellwanger besser, aber bei weitem noch nicht rund.

Wendepunkt im zweiten Satz

Die Volleyballer aus Ellwangen arbeiteten sich akribisch in das Spiel hinein und baute ihren Vorsprung auf 24:21 auf. Nun folgte der Wendepunkt des Abends.

Eigentlich nur einen Punkt vom Satzgewinn entfernt, konnte man die folgenden drei Satzbälle nicht im Feld der Gegner unterbringen. Endstand in Satz zwei war ein ärgerliches 26:28 aus Ellwanger Sicht. Letztlich machte die Routine des Oberligisten an diesem Abend den Unterschied. Nun war der Drops mit 19:25, trotz der häufigen Anstrengungen der Virngrundrecken, gelutscht. Auch die beiden Wechsel im dritten Satz von Winfried Lingel auf Lenard Schwenk im Zuspiel und Tobias van der Jagt auf Jannis Hirschmiller auf der Diagonalposition, brachten nicht die gewünschte Wende.

Wechsel verfehlen Wirkung

Fehlende Lockerheit und Variabilität im Spiel des TSV Ellwangen schlugen sich im Ergebnis mit 0:3 Sätzen nieder. Jetzt gilt es schon am nächsten Sonntag wieder an den guten Landesligauftakt anzuknüpfen, um wertvolle Punkte gegen den SSV Geißelhardt aus dem Hohenloher Land zu entführen. Spielbeginn ist hier um 14 Uhr in der Steinbühlhalle in Mainhardt.

TSV Ellwangen: Jannis Hirschmiller, Markus Hoffmann, Christian Kopp, Karrrle Lingel, Winfried Lingel, Martin Pfitzer, Lenard Schwenk, Tobias van der Jagt, Tom Wenczel.