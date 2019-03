TSV-Volleyballer auf Aufstiegskurs

Hauchdünn setzten sich die Landesliga-Volleyballer des TSV Ellwangen gegen die SV 1845 Esslingen mit 3:2 (22:25, 25:23, 25:22, 23:25, 15:12) im Tie-Break durch. Am seidenen Faden hing die Partie über weite Strecken und wurde zum echten Finale. Bereits im Vorfeld musste Esslingen gegen die SG Sportschule Waldenburg in den Tie-Break und verschenkte dabei einen Punkt, der im weiteren Verlauf des Tages den Ellwanger in die Karten spielt.

Kalt geduscht und in den Trockner geworfen fühlten sich die Ellwanger, als der Start in das kleine Finale mit 0:9 deutlich misslang. Die Hausherren spielten konstant und zogen den Gästen mit zwei guten Blockaktionen zunächst den Zahn. Stabilisiert im Annahmespiel, erwachten die Ellwanger aus ihrem Albtraum, und konnten ihr gewohntes Spiel aufziehen. Mit 22:25 wurde der große Rückstand zwar nicht aufgeholt, aber der gewonnen Schwung in Satz zwei und drei mitgenommen. Mit 25:23 und 25:22 ging der zweite und dritte Satz nach Ellwangen.

Immer wieder brachten sowohl Trainer Jürgen Schwenk, als auch der Coach der Esslinger das Kunststück fertig mit diversen Doppelwechsel die breite beider Kaders zu nutzen und dadurch neue Impulse in einem sehr intensiven und hochklassigen Landesligaspiel zu setzen. Ein echtes Duell auf Augenhöhe. Die SVE machte den vierten Satz mit 25:23 zu und es kam wie es kommen musste.

Tie-Break entscheidet

Der Tie-Break entschied über den weiteren Saisonverlauf. Der Gewinner konnte aus eigener Kraft auf den Aufstiegsrelegationsplatz klettern. Entsprechend entschlossen starteten beide Teams.

Eine ständig wechselnde Führung bestimmte die Anfangsphase des Tie-Breaks. Esslingen konnte sich in der Mitte des Tie-Breaks absetzen, jedoch gelang Ellwangen in der Crunchtime wiederum der Anschluss, bis das Schiedsgericht beim Spielstand von 13:12 für Esslingen einen Stellungsfehler bei den Hausherren feststellte. Nach einer rund fünfminütigen Unterbrechung wurde Esslingen ein Punkt abgezogen und die letzten Reserven wurden bei den Virngrund-Recken mobilisiert. Mit größter Willenskraft holte sich die Truppe von der Jagst die letzten drei Punkte und den ersehnten Sieg mit 3:2.

Bereits an diesem Freitag können die Virngrund-Recken auf den Relegationsplatz zur Oberliga springen, sofern diese einen Sieg gegen den TSV Schmiden und einen Tag später im letzten Heimspiel gegen den Stützpunktkader holen. Spielbeginn an diesem Samstag wird um 19 Uhr in der Rundsporthalle in Ellwangen sein.