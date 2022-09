TSV Untergröningen: Punkteteilung zum Saisonauftakt

Die Damen des TSV Untergröningen kehren von ihrem Auftaktspiel in der Tischtennis-Oberliga Baden-Württemberg mit einem 5:5-Unentschieden aus Herrlingen zurück.

Im ersten Spiel stand für den TSV Untergröningen ein Auswärtsspiel auf dem Programm. Da der TSV Herrlingen ohne die etatmäßige Nummer drei Katrin Honold antrat, war die Mannschaft ähnlich stark einzuschätzen wie die Kochentälerinnen, weshalb diese durchaus auf einen Punktgewinn spekulierten. Dies gelang am Ende auch. Untergröningen startete perfekt in die Begegnung. Beide Doppel konnten die Gäste jeweils im Entscheidungssatz gewinnen. Miriam Kuhnle und Laura Henninger drehten das Spiel nach einem 0:2-Satzrückstand noch und gewannen im Entscheidungssatz mit 11:9.

Nina Feil und Cristina Krauß lagen in ihrem Doppel mit 1:2 im Hintertreffen, retteten sich in der Verlängerung des vierten Satzes hauchdünn in den Entscheidungssatz und gewannen diesen mit 11:6. Nach den Doppeln führte der TSV durchaus überraschend mit 2:0.

Danach ging das vordere Paarkreuz, mit Miriam Kuhnle und Laura Henninger, zu den ersten Einzelpartien in die Spielboxen. Laura Henninger unterlag in ihrem Einzel gegen Rebeka Dani mit 1:3 und auch Miriam Kuhnle konnte sich nicht durchsetzen und musste ihrer Gegnerin Annika Müller zum Sieg gratulieren. Im hinteren Paarkreuz gab es eine Punkteteilung. Cristina Krauß setzte sich in drei Sätzen relativ klar gegen Kayra Bekir durch, während Nina Feil nach einem 0:2-Satzrückstand zwar zum 2:2 ausgleichen konnte - dann aber den fünften Satz nicht für sich entscheiden konnte. Somit zeigte die Anzeigentafel einen Zwischenstand von 3:3.

Es folgte der zweite Durchgang in den Einzelpartien. Im Spitzenspiel konnte sich Miriam Kuhnle im fünften Satz gegen Rebeka Dani durchsetzen, während sich Laura Henninger am Nebentisch mit 1:3 geschlagen geben musste.

Beim Gesamt-Zwischenstand von 4:4, mussten die letzten beiden Partien im hinteren Paarkreuz eine Entscheidung bringen. Nina Feil überzeugte mit ihrem Spiel gegen Herrlingens Nummer drei Kayra Bekir. Durch einen 3:0-Sieg sicherte sie ihrer Mannschaft den fünften Punkt und damit das Unentschieden. Der Gesamtsieg war nun zum Greifen nah. Cristina Krauß bestritt das Entscheidungsspiel gegen Saskia Hamel. Ein spannendes Spiel endete mit einer knappen 1:3-Niederlage. Damit war das 5:5-Unentschieden besiegelt und die Damen des TSV Untergröningen nahmen zumindest einen Punkt mit ins Kochertal.

Am kommenden Wochenende ist spielfrei, bevor am Samstag, 8. Oktober die Reise zum TTC Weinheim führt. Gleich am Sonntag darauf steht dann für die Kochentälerinnen das erste Heimspiel an. Um 14 Uhr erwartet das TSV-Quartett die Mannschaft von der TSG Süßen auf dem heimischen Rötenberg.