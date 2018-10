TSV tritt auf der Stelle

In der Fußball-Verbandsliga tritt der TSV Essingen derzeit etwas auf der Stelle. Nach der 1:2-Niederlage in Heiningen am vergangenen Spieltag hat sich die Mannschaft von Erdal Kalin am zehnten Spieltag nun 2:2 von der TSG Tübingen getrennt.

Zu Beginn der Partie übernahmen die Gastgeber direkt die Kontrolle über das Spiel, Tübingen kam zunächst nicht aus der eigenen Hälfte. Bis auf einen harmlosen Schuss von Fabian Weiß sprang jedoch in dieser Phase nichts heraus für den TSV (9. Minute). Dann aber bediente Serdal Kocak Josip Skrobic, der alleine auf Tübingens Schlussmann Stefan Baumann zulief, den Ball dann aber über das Gehäuse lupfte (22.). Dann plätscherte die Partie etwas vor sich hin, die TSG aber tauchte nicht in der Offensive auf. Aber Essingen kam noch einmal gefährlich auf in der ersten Hälfte. Marc Gallego bediente Weiß im Strafraum, der Baumann umkurvte und zum umjubelten 1:0 einnetzte (44.). Das aber weckte die Gäste plötzlich. Nach einem Konter kam Lukas Fetzer zum Abschluss, scheiterte jedoch an der Latte (45.), so dass es mit dieser knappen Führung in die Pause ging.

Die zweite Halbzeit war kaum angepfiffen, da brachte Fabian Dolderer David Haar im Strafraum zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelte Lars Lack cool zum Ausgleich (49.). Nur kurze Zeit später landete ein langer Ball wieder bei Haar, der an TSV-Schlussmann Philipp Pless vorbeilief, vom Torwart aber gelegt wurde – wieder zeigte Schiedsrichter Martin Traub auf den Punkt, wieder traf Lack mit seinem bereits achten Saisontreffer und drehte so die Partie in ein 1:2 (53.). Innerhalb von vier Minuten haben die Essinger die Partie hergeschenkt, gaben sich aber längst noch nicht auf. So bediente Kocak Gallego, der im Strafraum noch einen Gegenspieler narrte und zum 2:2-Ausgleich einnetzte (60.). Nur elf Minuten später schien es gänzlich in Richtung des TSV zu laufen.

Platzverweis für Tübingen

Skrobic war durch, wurde aber von Alwin Reuer gehalten, der daraufhin die Rote Karte gezeigt bekam (71.). Mit der Überzahl aber wusste die Mannschaft von Erdal Kalin nichts anzufangen. Ein Schuss von Christian Essig, der über das Gehäuse strich, war die einzige nennenswerte Aktion, so dass es am Ende bei dieser 90 Minuten bei der Punkteteilung blieb. Damit bleibt der TSV auf dem siebten Rang mit 15 Punkten, genauso viele Punkte wie Tübingen.