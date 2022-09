TSV trifft viermal Aluminium

Der TSV Essingen hat zuhause 2:2 gegen den Oberliga-Absteiger und Tabellenzweiten TSv Ilshofen gespielt.

Mit der Leistung bin ich sehr zufrieden, das Unentschieden tut aber richtig weh“, fasste Essingens Coach Simon Köpf seine Gefühlslage nach der Partie zusammen. Obwohl der TSV Essingen zwei Mal nach einem Rückstand zurückgekommen ist, war kein Essinger nach dem Spiel mit dem Punkt zufrieden. Vier Aluminiumtreffer und zahlreiche weitere beste Torchancen brachten die Essinger zum Verzweifeln.

Bereits in der Anfangsphase nahm der TSV Essingen das Spielgeschehen im heimischen Schönbrunnenstadion in die Hand. Nach sechs Minuten testete Yusuf-Serdar Coban den Gästetorhüter Marc Goeltenboth zum ersten Mal mit einem Freistoß, dieser war auch bei einem Schuss von Dean Melo in der 12. Minute zur Stelle und wehrte den Ball zur Ecke ab.

Die Essinger blieben weiter am Drücker und nach weiteren Chancen durch Felix Nierichlo und erneut Coban war der TSV spätestens nach einer halben Stunde dem Führungstreffer ganz nah. In der 33. Minute knallte Niklas Groiß den Ball nach Zuspiel von Patrick Auracher ans Lattenkreuz - und in der 42. Minute köpfte Melo den Ball nach Flanke von Nierichlo an den Pfosten. In der 44. Minute traf Niklas Weissenberger nach guter Ablage von Groiß auch nur die Latte und so blieb es trotz drückender Essinger Überlegenheit beim 0:0 zur Pause. „Normalerweise hätten wir zur Halbzeit schon 4:0 führen müssen und den Sacken zumachen müssen. Dann kommen wir aus der Pause und bekommen einen Handelfmeter gegen uns, obwohl es nie und nimmer ein Handspiel war“, ärgerte sich Köpf über die vergebenen Chancen der ersten Halbzeit und der Elfmeterpfiff für Ilshofen in der 54. Minute. Der Schiedsrichter entschied auf Handspiel von Auracher und Julian Schiffmann stellte den Spielverlauf auf den Kopf, indem er den Elfmeter souverän verwandelte. In der 60. Minute war es erneut Schiffmann der einen guten Schuss Richtung Alexander Michalik abfeuerte, dieser lenkte jedoch den Ball zur Ecke ab.

In der 67. Minute sah Gäste Kapitän Lukas Lienert die gelb-rote Karte und der Essinger Druck nahm nochmals zu. Bereits drei Minuten nach dem Platzverweis knallte Coban einen Freistoß aus 17 Metern in die Maschen zum 1:1-Ausgleich. Die Essinger rannten weiter an, doch wieder kam alles anders als erwartet. Ilshofen gelang in Unterzahl ein guter Konter, Azad Toptik tauchte alleine vor Michalik auf und verwandelte eiskalt zur erneuten Gästeführung. Der TSV Essingen rannte erneut mit aller Macht an, zunächst scheiterte Coban abermals an Goeltenboth, doch der anschließende Eckball sorgte für den erneuten Ausgleichstreffer in der 82. Minute. Auracher war es, der den Ball nach Cobans Ecke im Tor unterbrachte. Doch das 2:2 war der Mannschaft von Köpf nicht genug, sie rannte weiter an und hatte noch Möglichkeiten zum Siegtreffer. Zunächst hatte eingewechselte Lukas Rösch in der 84. Minute, der sich im Strafraum gut behauptete, dann jedoch freistehend zu harmlos abschloss. In der 88. Minute versuchte es der ebenfalls eingewechselte Besnik Koci aus 20 Metern, doch auch sein Schuss konnte Goeltenboth parieren. So blieb es beim 2:2, welches sich für alle Essinger hinterher wie eine Niederlage anfühlte.

„Die Art und Weise wie wir zur Zeit Fußballspielen ist gut, daher müssen wir auf diesem Weg weitermachen und dann werden wir auch die entsprechenden Ergebnisse einfahren“, blickt Köpf trotz großer Enttäuschung zuversichtlich in die nächsten Wochen. Die nächste Chance auf drei Punkte hat der TSV Essingen am kommenden Samstag um 15.30 Uhr in Biberach.