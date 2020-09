TSV-Trainer: „Ungeheuer viel Qualität“

Es gibt solche Gegner, die einem nicht liegen. Für den Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen ist der SSV Ehingen genau solch ein Gegner. An diesem Samstag (15.30 Uhr) tritt die Mannschaft von Beniamino Molinari genau bei diesem SSV an.

„Wir haben in der vergangenen Saison gleich zweimal ganz knapp gegen den SSV verloren, in sehr umkämpften Spielen, das sagt doch schon alles über den Gegner aus“, sagt Molinari mit Blick auf Samstag. Mit den Spielern Kevin Ruiz, Timo Barwan oder auch Marco Hahn verfüge dieser SSV gleich über mehrere „Unterschied-Spieler“, wie sie der TSV-Trainer nennt. Mehr Warnung bedarf es somit nicht beim TSV, mit größtem Respekt fährt man zum kommenden Gegner. Mit diesen Unterschied-Spielern allerdings haben die Ehinger am vergangenen Spieltag mit 0:3 bei Calcio Leinfelden-Echterdingen verloren.

Mit zehn Punkten (drei Siege, drei Niederlagen, ein Remis) hat sich der SSV derzeit auf dem siebten Platz niedergelassen. „Das ist eine ganz starke Mannschaft mit ungeheuer viel individueller Qualität“, sagt Molinari. Mit dabei sein wird auch Neuzugang Dominik Kowalski, sofern in dieser Woche noch die letzten Details formell mit dem WFV geklärt werden, wovon aber auszugehen ist. Kowalski hatte vor einigen Wochen schon einmal bei den Essingern mittrainiert und einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Danach ist er nun von verschiedenen Essinger Verantwortlichen in den Pflichtspielen beobachtet worden „und alle haben stets etwas Positives berichtet. Also haben wir uns dazu entschlossen, ihn zu verpflichten“, so Molinari. Auch vom Typ her, wichtiges Attribut beim TSV-Trainer, passe er ins Essinger Konstrukt. „Da mache ich mir gar keine Sorgen.“

Weiterhin nicht zur Verfügung stehen werden dem Essinger Übungsleiter Lukas Rösch (Anriss des Syndesmosebands), Simon Knecht (steigt nach Innenbandriss wieder ins Lauftraining ein) sowie Julian Biebl (hat nach seinem Einsatz wieder Beschwerden an der Achillessehne). Dazu wird Tobias Feisthammel wohl auch an diesem Samstag noch einmal ausfallen, konnte unter der Woche noch nicht einmal trainieren. Neun Punkte haben die Essinger in der vergangenen Englischen Woche eingeheimst, worüber sich Molinari natürlich sehr gefreut hat. Alles aber hat ihm noch nicht gefallen.

„Die Mannschaft ist in der Entwicklung absolut auf dem richtigen Weg, dennoch gibt es einige Dinge, die wir weiterentwickeln können und müssen“, sagt Molinari. Er sehe noch reichlich Luft nach oben. Etwas davon würde er gerne am Samstag schon sehen, wenn es gegen einen Gegner geht, der den Mannen aus dem Schönbrunnenstadion nicht so sehr liegt.