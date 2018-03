TSV stark gegen Ulm

Da der Pflichtspielauftakt bei Ehingen-Süd in der Fußball-Verbandsliga ausgefallen ist, hat der TSV Essingen kurzerhand eine hochkarätige Ersatzlösung aus dem Ärmel geschüttelt. Gegen den Regionalligisten SSV Ulm hat sich die Mannschaft von Dennis Hillebrand gut aus der Affäre gezogen, am Ende aber 0:1 verloren.

Nach 20 Minuten musste TSV-Schlussmann Philipp Pless das erste Mal reaktionsschnell zur Stelle sein. Den Schuss des Ex-VfR-Profis Steffen Kienle parierte er stark. In der ersten Halbzeit passierte in den jeweiligen Strafräumen herzlich wenig, Essingen präsentierte sich in weiten Teilen der Partie ebenbürtig. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Pause.

Morina trifft

Aus dieser kam der Favorit besser. Nach einem Eckball war der Ulmer Ardian Morina zu frei im Strafraum und köpfte zum 1:0 für die Gäste ein (63.). Die zweite Hälfte verlief in der Folge ähnlich wie die erste – mit wenigen Strafraumszenen. Einzig Michael Wende sorgte mit einem abgefälschten Schuss noch für Gefahr für das Ulmer Tor (68.), ein Treffer aber passierte nicht sollte mehr fallen.