TSV schlägt Heidenheimer Nachwuchs

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat nach dem wenig überzeugendem Auftritt unter der Woche gegen Germania Bargau (1:3) ein weiteres Testspiel gehabt. Zu Gast im Schönbrunnenstadion war kein Geringerer als die U 19 des 1. FC Heidenheim, die in der Junioren-Bundesliga auf Torejagd geht. Letztlich hat sich die Mannschaft von Erdal Kalin verdient mit 3:0 durchgesetzt. Zweifacher Torschütze war Maximilian Eiselt.

Den Essingern merkte man an, dass sie etwas gut zu machen hatten, sie waren in den Anfangsminuten das spielbestimmende Team, ohne dabei aber zunächst zwingend zu werden. Dann aber ein erstes Ausrufezeichen: Christian Essig bediente Stani Bergheim in halbrechter Position und der Routinier drosch das Leder an die Latte (19.). Dann startete Neuzugang Fabian Weiß durch, setzte zu einem 30-Meter-Solo an und schloss fulminant zum 1:0 für den TSV ab.

Eine weitere gute Gelegenheit hatte Bergheim, sein Schuss wurde aber vom FCH-Torwart pariert (34.). In der 40. Minute hätte Mike Marianek auf 2:0 stellen müssen. Wieder leistete Essig auf der rechten Seite stark die Vorarbeit, in der Mitte aber vertändelte der Mittelfeldspieler in aussichtsreicher Position. Auch in der zweiten Halbzeit war in der Offensive wenig zu sehen vom Heidenheimer Nachwuchs, doch auch die Mannschaft von Kalin benötigte lange, bis sie nach vorne kam.

Das schöne Zusammenspiel

Ein schönes Zusammenspiel zwischen Jonathan Sedlmayer und Mike Marianek brachte dann Gefahr. Sedlmayers Flanke landete auf dem Kopf des Ex-Härtsfelders, doch das Leder landete am Pfosten (72.). Nur zwei Minuten später dann aber war es soweit: Ein schnell vorgetragener Konter landete auf links bei Maximilian Eiselt, der von der Außenbahn vehement nach innen zog und schließlich zum 2:0 abschloss (74.). Nur eine Minute später scheiterte der eingewechselte Johannes Eckl am FCH-Schlussmann.

Der TSV hatte nun Gefallen an dieser Partie gefunden. Nach schönen Passstafetten im Mittelfeld bediente Weiß Eiselt im Strafraum mustergültig und der schloss erneut ganz cool zum 3:0 ab (76.). Als dann ein letzter Schuss von Bergheim pariert wurde, war das Endresultat von 3:0 besiegelt, mit dem sich der TSV nach der Pleite in Bargau wieder etwas rehabilitiert hat.