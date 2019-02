TSV Rollers weiter auf Meisterkurs

Am vergangenen Samstag ist das Spitzenspiel der Landesliga Baden-Württemberg in Heidelberg ausgetragen worden. Die Rollstuhlbasketballer des Tabellenführers TSV Ellwangen trafen dabei auf den Tabellenzweiten, SKV Ravensburg.

Bei den TSV-Rollers lief zunächst alles nach Plan. Sie kamen gut ins Spiel und führten nach dem ersten Viertel 11:4. Im zweiten Viertel hatten die Ellwanger dann den Faden verloren und mussten mit einem 17:20-Rückstand in die Halbzeit gehen.

Halbzeitansprache bringt die Wende

Nach Umstellungen innerhalb der Mannschaft und den heftigen Pausenansprachen des Trainergespanns, Kemal Burgaz und Marco Hopp, lief es in der zweiten Halbzeit wieder besser. Die TSV-Rollers gingen mit einem 40:32-Vorsprung ins letzte Viertel und konnten durch eine kämpferische Mannschaftsleistung mit einem 56:48-Sieg im Gepäck nach Hause fahren.

Die TSV-Rollers stehen derzeit mit zwei Punkten Vorsprung vor dem SKV Ravensburg an der Tabellenspitze. Bereits am kommenden Samstag müssen die Ellwanger in Ravensburg erneut gegen den Tabellenzweiten, SKV Ravensburg, und den Tabellenfünften, SGK Rolling Chocolate II Heidelberg, spielen.

Die Ellwanger sind zuversichtlich, dass auch diese Hürden erfolgreich gemeistert werden.