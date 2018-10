TSV-Rollers siegreich gegen PSC Pforzheim II

Die Rollstuhlbasketballer des TSV Ellwangen haben am vergangenen Samstag ihr erstes Auswärtsspiel in der Landesliga gegen den PSC Pforzheim II in Ravensburg bestreiten müssen. Die Ellwanger hatten wohl die Spielstärke der Pforzheimer unterschätzt und fingen zunächst nicht mit der stärksten Besetzung an.

Doch die Pforzheimer kamen hoch motiviert ins Spiel. Vor allem Luca Holstein steuerte fast alle Treffer zur zwischenzeitlichen 10:0-Führung bei. Der Trainer der Ellwanger, Kemal Burgaz, stellte dann um und brachte Dietmar Hummel und Markus Walter zum Einsatz.

Die Rollers kamen besser ins Spiel und holten bis zur Halbzeit auf (20:26). Eine kämpferische Mannschaftsleistung und schnelles Spiel brachte schließlich nach dem dritten Viertel eine knappe 33:32-Führung. Im letzten Viertel konnten die Ellwanger dann den 43:38-Sieg klar machen. Der nächste Auswärtsspieltag ist am Sonntag (28. Oktober) in Heidelberg. Hier heißen die Gegner Chocolate Heidelberg II und Breisgau Baskets Freiburg.