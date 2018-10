TSV-Rollers erspielen sich Platz zwei

Am vergangenen Samstag ist in Freiburg in der Gerolf-Staschull-Sporthalle der Pokal der Württembergischen Landesliga ausgespielt worden. Am Ende landeten die Ellwanger Rollstuhlbasketballer auf dem zweiten Platz.

Die Ellwanger Rollstuhlbasketballer mussten im ersten Spiel gegen den RSKV Ravensburg antreten, den sie nach 16:23-Rückstand in der Halbzeit durch eine kämpferische Leistung noch mit 39:35 besiegen konnten. Das zweite Spiel gegen SGK Rolling Chocolate Heidelberg II konnte dagegen problemlos mit 36:18 gewonnen werden. Doch im Spiel gegen die Pokalsieger Breisgau Baskets aus dem vergangenen Jahr kamen die Ellwanger schlecht ins Spiel und mussten gegen die Platzherren schließlich eine deutliche 22:37-Niederlage hinnehmen. Bereits an diesem Samstag (10 Uhr) müssen die TSV-Rollers zum ersten Auswärtsspiel nach Ravensburg fahren und dort gegen den PSC Pforzheim II spielen. Die Platzierungen: 1. Breisgau Baskets, 2. TSV Ellwangen, 3. RSKV Ravensburg, 4. SGK Rolling Chocolate Heidelberg II.